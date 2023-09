Wrzesień 2023 w Szczawnicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

Ostania doba była w Małopolsce bardzo niespokojna pod względem pogody. Najpierw ostrzeżenie o burzach z gradem trzeciego stopnia dla 3 powiatów (oświęcimski, suski, wadowicki). Przez Małopolskę przechodzi front, który generuje ponad 900 interwencji strażaków i brak prądu dla ok. 60 tys. odbiorców. Zjawisko kończy się, a meteorolodzy wydają kolejne ostrzeżenia, również trzeciego – najwyższego – stopnia dla 15 małopolskich powiatów, a dla pozostałych – stopnia drugiego. Przewidywane były nawet opady gradu i trąby powietrzne.

Szukasz prezentu dla fana Wiedźmina, ale nie wiesz, co kupić lub boisz się, że to będzie kosztować? Bez obaw, u nas znajdziesz całą listę pomysłów, w dodatku w różnych cenach i rodzajach. Z pewnością znajdziesz tu coś odpowiedniego na upominek lub dla siebie, jeśli lubisz Wiedźmina. Przekonaj się sam.

W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w letniej strefie przy dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (18 sierpnia) klubowicze bawili się pod gołym niebem. Zobaczcie, co tam się działo.

Terminarz wybranych imprez sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 18-20 sierpnia 2023 r.

Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.