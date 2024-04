Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Tłumy spragnionej dobrej rozrywki osób pojawiły się w sobotę (6 kwietnia) w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, gdzie nastąpiło wiele otwarcie sezonu 2024. Pojawili się tu zarówno miłośnicy ekstremalnych doznań, jazdy najszybszymi roller coasterami, jak również rodziny z dziećmi, by skorzystać z atrakcji dostępnych w strefach dedykowanych dzieciom. Pogoda w sobotę sprzyjała szaleństwom na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co tam się działo.

Klubowicze znów bawią się w Energy 2000 w Przytkowicach. Podczas imprezy w Lany Poniedziałek przygotowano masę atrakcji, konkursy, niespodzianki i specjalne upominki. Tego wieczora można było spotkać gorące króliczki. Nie zbrakło także klubowej muzyki serwowanej przez popularnych didżejów. Zabawa trwała tam do białego rana. Zobacz, co tam się działo.

Wielkie otwarcie sezonu w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze nastąpi już w sobotę 6 kwietnia. Nowy sezon 2024 zapowiada się niezwykle interesująco. To nie tylko wyjątkowe wydarzenia Kinder Party, Magic Night, Coaster Day, Oktoberfest, Halloween Time oraz Winter Kingdom, ale przede wszystkim otwarcie nowej już siódmej strefy rozrywki Sweet Valley. Jakie atrakcje tam znajdziemy?

Chcielibyście, aby butelka mleka na śniadanie czekała przed drzwiami? Tak kiedyś było. Mleko było roznoszone wczesnym rankiem wprost przed drzwi. Roznosiciele mleka to zapomniany zawód, ale uwieczniony w piosence. O co chodziło z tymi butelkami mleka przed drzwiami?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Spragnieni zabawy klubowicze wrócili do imprezowania w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kultowa dyskoteka przez ostatnie tygodnie była zamknięta, a klubowicze musieli pościć od dobrej zabawy. Klub Energy2000 w Przytkowicach leżących w gminie Kalwaria Zebrzydowska, co roku zamykany jest na okres postu. Teraz jednak znów odbywają się tam weekendowe imprezy. Tę pierwszą po przerwie uświetnił najpopularniejszy polski producent muzyczny i jeden z najlepszych DJ-ów w naszym kraju - C-Bool. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

Na środę, 3 kwietnia 2024 r. zaplanowano 7 z 8 meczów 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jak to w pucharowych rozgrywkach - były i niespodzianki.

Elżbieta Romanowska, prowadząca program Nasz Nowy Dom razem z ekipą przyjechała do Stryszowa w pow. wadowickim. Remontowała dom pani Ani i jej córkom: Gosi i Zuzi. Będzie wzruszająco i z pięknym finałem. Program można zobaczyć dzisiaj w telewizji Polsat o godz. 20.05.

Długość stosunku seksualnego jest kwestią indywidualną i zarazem zależną od wielu różnych czynników. To zagadnienie rozpala emocje, ale też nakłada na mężczyzn sporą presję. W temacie zbliżeń panują różne nieprawdziwe, aczkolwiek powszechne przekonania. Wydawać by się mogło, że im dłuższy stosunek, tym lepiej. Nie jest to prawdą. Jak długo więc trwa przeciętny seks i jaki czas mieści się w normie?