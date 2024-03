Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 22-24 marca 2024 roku”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 22-24 marca 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, zaplanowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 22-24 marca 2024 r. W III lidze Wieczysta Kraków zagra z Avią Świdnik, a ten mecz może zdecydować, kto awansuje. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci do rady gminy i kandydaci na wójta w gm. Krościenko nad Dunajec Wybory samorządowe 2024 odbędą się już wkrótce. Przeczytaj, kto jest kandydatem do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na wójta. Kto znalazł się na listach wyborczych? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

📢 Wybory samorządowe 2024. Jacy kandydaci startują do rady miasta i na burmistrza w gm. Szczawnica? Sprawdź kandydatów w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez PKW. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie musisz mówić podczas spowiedzi. Zobacz, czego nie wyznawać księdzu w konfesjonale Spowiedź, zwana inaczej sakramentem pokuty i pojednania, w chrześcijaństwie jest obrzędem niezwykle ważnym. Ma pomóc w nawróceniu, zbliżeniu się do Boga i kościoła oraz stawaniu się lepszym człowiekiem. Przed świętami wielkanocnymi przystąpienie do spowiedzi nie jest obowiązkowe, lecz wskazane. Zazwyczaj wiemy, co należy wyznać w konfesjonale, ale o czym nie mówić? Sprawdź!

📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca. 📢 Pustynia Błędowska w słoneczny dzień pełna turystów. Wielu przyjechało na rowerach, dużo spacerujących z psami. Zdjęcia Pustynia Błędowska przyciąga w każdy słoneczny dzień, szczególnie w weekendy. W niedzielę 17 marca 2024 roku było wyjątkowo dużo turystów, wielu z nich przyjechało z dziećmi. Zobaczcie zdjęcia wykonane przy tarasach Róża Wiatrów.

📢 Na święta nie kupuję wędlin. Zamiast tego robię wyborną szynkę gotowaną. Jeden zaskakujący składnik sprawia, że smakuje doskonale Szynka gotowana w majonezie to sprawdzony przepis na wyborną, domową wędlinę. Smakuje zdecydowanie lepiej niż kupna i jest bardzo łatwa do zrobienia. Szynka gotowana jest idealną przystawką na święta i na co dzień. Doskonale smakuje jako dodatek do chleba. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis na szynkę gotowaną. 📢 Skoki narciarskie. Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w lotach w Planicy. Brak zmian to niespodzianka? Znamy skład reprezentacji Polski w skokach narciarskich na finałowe zawody Pucharu Świata w Planicy (21-24 marca 2024 r.). Trener naszej kadry Thomas Thurnbichler postanowił, że szansę w PŚ w lotach narciarskich dostanie ta sama piątka, która skakała ostatnio w Vikersund.

📢 Morze krokusów pod Tatrami. Kwitną całe łąki. Wysyp w samych górach przed nami Na Podhalu łąki zanim zrobiły się zielone, przybrały fioletowy kolor. Wszystko za sprawą masowego kwitnienia szafranu spiskiego, potocznie nazywanego krokusem. Fioletowo zrobiło się w Zakopanem, Kościelisku, przy Drodze pod Reglami, a także na polach i łąkach pomiędzy Gubałówką, a Nowym Targiem. 📢 W Małopolsce sezon narciarski wciąż trwa. Czynne są jeszcze stacje narciarskie w trzech lokalizacjach. Jakie warunki na stokach? Krynica-Zdrój, Białka Tatrzańska oraz Kasprowy Wierch w Tatrach – to trzy miejsca, gdzie wciąż można poszusować na nartach czy snowboardzie. Przymrozki, a nawet miejscowe opady śniegu, pozwalają na pracę armatek śnieżnych, produkcję świeżego śniegu i utrzymanie tras. 📢 Budowa S7 z Krakowa. Odcinek Miechów-Szczepanowice. Mniej błota, więcej asfaltu Są najnowsze zdjęcia GDDKiA z drona z budowy trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Inwestycja nie tonie już w błocie jak to było jeszcze w lutym. Widać, że prace ruszyły pełną parą wraz z nadejściem cieplejszych dni. Budowa tego odcinka S7 ukończona jest już w 76 procentach i zbliża się do zakończenia w 2024 roku.

📢 Po latach na Lubaniu w Gorcach wybudują schronisko. Takiego obiektu brakuje na głównym szlaku beskidzkim. Poprzednie dwa obiekty spłonęły Od kilku lat mówi się, że w Gorcach powstanie schronisko turystyczne na Lubaniu. Obiekt jest tam potrzebny, bo na przebiegającym tam Głównym Szlaku Beskidzkim chociażby na trasie od Krościenka nad Dunajcem do Turbacza nie ma miejsca, gdzie można się zatrzymać. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

📢 Niedźwiedź szuka pożywienia w koszu na odpadki. Groźne drapieżniki W Polsce (Bieszczady i Tatry) żyje około 100 niedźwiedzi. Zdecydowanie jest ich więcej na Słowacji, ale przede wszystkim w Rumunii (szacunki mówią o 6-7 tysiącach sztuk). Niedźwiedzie od lat zapuszczają się w pobliże ludzkich siedlisk w poszukiwaniu pożywienia. To ogromne drapieżniki, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.

📢 Iga Świątek z kryształowym trofeum za triumf w tenisowym Indian Wells. Sesja zdjęciowa Polki ze słynną aktorką Zendayą Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju Indian Wells. To 19. w karierze tytuł raszynianki w imprezie rangi WTA, a drugi w tej kalifornijskiej miejscowości. Do wyrównania polskiego rekordu, ustanowionego przez Agnieszkę Radwańską, pozostał Świątek już tylko jeden triumf. Być może nastąpi to podczas rozpoczynającego się za kilka dni turnieju w Miami, w którym Polka zwyciężyła przed rokiem. Na razie jednak napawa się sukcesem z Indian Wells i odpoczywa. - Mam nadzieję, że będę miała dwa dni wolnego i spędzę je na plaży, przy której mam w Miami wynajęty apartament - powiedziała Iga Świątek po niedzielnym finale z Marią Sakkari w wywiadzie dla stacji Canal+ Sport. Wcześniej z trudem podniosła kryształowy puchar. Z trudem, bo trofeum dla zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Indian Wells jest wyjątkowo ciężkie.

📢 Trwa obława na niedźwiedzia, który biegał po Liptowskim Mikulaszu i atakował ludzi. Chcą go odstrzelić Na Słowacji trwa obława na niedźwiedzia, który w niedzielę w centrum Liptowskiego Mikulaszu gonił i atakował ludzi. Rannych zostało pięć osób. W okolicach miasta działa sześć patroli, których zadaniem jest odstrzelenie niedźwiedzia. Co robił drapieżnik w środku miasta? - Na razie trudno powiedzieć – mówi Filip Zięba z polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, który zajmuje się niedźwiedziami.

