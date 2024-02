Przegląd tygodnia z 18.02.2024 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 11.02 do 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak luksusowo mieszka Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy pełen drogich i stylowych dodatków ”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak luksusowo mieszka Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy pełen drogich i stylowych dodatków Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Doda kilka dni temu obchodziła swoje 40. urodziny w Tajlandii. Z tej okazji zaprezentowała swoje pierwsze perfumy, których zapach odpowiedni jest dla kobiet i mężczyzn. 📢 Najwyższe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców jest coraz więcej! Zobacz miejsca i wysokość wygranych. LISTA Szczęśliwiec z Limanowej, który w miniony wtorek, 13 lutego rozbił kumulację w Lotto sięgając po ponad 10 mln zł dołączył do coraz dłuższej listy milionerów w Małopolsce. Niepobita do dzisiaj rekordowa wygrana w Skrzyszowie pod Tarnowem przed blisko 12 laty do dzisiaj jest także największą w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.

📢 Oto najlepiej oceniane stacje narciarskie w Krynicy Zdroju i regionie. Gdzie na narty na Sądecczyźnie? Zobacz ranking według Google Trwają ferie w Małopolsce, to czas na uprawianie sportów zimowych. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego większość na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę. Gdzie wybrać się na narty w Małopolsce? Oto ranking stacji narciarskich w regionie sądeckim według opinii w Google. Są to małe oraz duże ośrodki. Zobacz, które z nich zyskały najlepsze opinie.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak ubiera się żona milionera! Renata Gabryjelska zdradza, w jakich stylizacjach czuje się najlepiej Renata Gabryjelska to aktorka, modelka, miss piękności, której w latach 90. wróżono ogromną karierę. Gwiazda zna się na modzie! W takim razie, jak wygląda jej codzienna garderoba? Ostatnio zdradziła, w czym czuje się najlepiej.

📢 Ferie 2024 w górach? 6 pomysłów na górską wycieczkę. Te miejsca cię zauroczą! Jesteś miłośnikiem górskich szlaków? Ferie to doskonały czas, aby zobaczyć góry w zimowej odsłonie, czyli tej, która według niektórych robi największe wrażenie. Zimowe wędrówki po górach to aktywność, której każdy powinien doświadczyć chociaż raz w życiu. Jeśli czujesz, że miasto cię przytłacza i chcesz poobcować z naturą, przedstawiamy 6 miejsc na górską wycieczkę w Małopolsce. Te miejsca to doskonała opcja na zimowy weekendowy wypad. 📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny!

📢 Miejsca, których lepiej unikać w samolocie. Były steward zdradza sekrety znane tylko członkom załogi Były steward, Jay Robert, który spędził 20 lat w branży lotniczej, ujawnia niektóre sekrety i porady dotyczące unikania miejsc, które mogą kryć potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Oto kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę podczas podróży lotniczej. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 16-18 lutego 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 16-18 lutego 2024 r. 📢 Doda świętuje 40. urodziny z ukochanym Dariuszem Pachutem. Gwiazda wypoczywa w Tajlandii. Tak się zmieniła na przestrzeni lat Doda niedawno zakończyła swoją wielką trasę koncertową "Aquaria Tour", która odbyła się w Warszawie, Krakowie, Łodzi oraz Gdańsku. Bilety na każdy z koncertów wysprzedały się w oka mgnieniu. Teraz gwiazda świętuje 40. urodziny w Tajlandii, przy jej boku nie brakuje ukochanego Dariusza Pachuta spod Łącka. Ich związek w ukryciu jak widać sprawdza się doskonale

📢 W USA stwierdzono przypadek dżumy u człowieka. Chory prawdopodobnie zaraził się od kota W Stanach Zjednoczonych stwierdzono przypadek dżumy dymienicy u człowieka. Chory prawdopodobnie zaraził się od kota. Dżuma występuje w USA rzadko, ale już wcześniej zdarzały się zachorowania. Czy bakteria może znów stworzyć śmiertelne zagrożenie dla społeczeństwa? 📢 Tu św. Walenty ma szczególną moc. Jedyne w Polsce sanktuarium patrona zakochanych znajduje się w Bieruniu Święto miłości - walentynki obchodzone 14 lutego, pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest tego dnia. W Bieruniu jest jedyne w Polsce sanktuarium tego świętego - patrona zakochanych. Są tu też jego relikwie. Każdy, kto ma choć trochę romantyczną duszę, jest zakochany lub szuka miłości powinien wybrać się do Sanktuarium św. Walentego, klęknąć przed ołtarzem i pomodlić się za szczęście i miłość. Co więcej, warto zobaczyć ten kościołek, bo jest przepiękny - malutki, drewniany, roztaczający dobrą energię.

📢 Sławne osoby, u których zdiagnozowano epilepsję. Wśród nich Prince, Elton John, Melanie Griffith i inni Epilepsja to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych na świecie. Choruje na nią ok. 50 milionów ludzi na całym świecie. Padaczka nie omija też znanych osób – choroba dotknęła wielu artystów, muzyków, aktorów, polityków i sportowców. Zobacz, jakie znane osoby dowiedziały się, że są chore na epilepsję. 📢 Ks. Michał Mroszczak: Środa Popielcowa to dzień, który wyjątkowo mocno uświadamia nam sens słów "pamiętaj, że umrzesz" Środa Popielcowa na pewno jest momentem uświadamiania sobie prawdy: memento mori (łac. pamiętaj, że umrzesz). Owszem, każdy musi zakończyć swoją ziemską wędrówkę. Nie powinno nas to jednak prowadzić do fatalnych wniosków, o całkowitym końcu. Osoba, która myśli, że po śmierci czeka ją zimna ziemia i łopata, którą grabarz zasypie ciało i nic więcej… musi być bardzo nieszczęśliwa. Chrześcijanin winien pozbawić się takiego myślenia, wyrzucić je z siebie. Katolicyzm niesie w sobie pochwałę życia i wielką nadzieję na życie wieczne - mówi w rozmowie z nami ks. Michał Mroszczak, notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

📢 Trujące warzywa w twojej kuchni. Nawet nie wiesz, że codziennie po nie sięgasz. Wśród nich szparagi, pietruszka i... ziemniaki! Trujące ziemniaki i zabójcze pomidory? Brzmi jak żart, ale to czysta nauka. W niektórych sytuacjach popularne warzywa mogą nam poważnie zaszkodzić. Zobacz, jaki kolor to sygnał ostrzegawczy informujący o tym, że grozi nam zatrucie i sprawdź, które części poszczególnych warzyw nie nadają się do spożycia. 📢 Kamil Stoch: Polscy kibice w USA przywitali nas bardzo ciepło. Dziękuję im za wsparcie i dobrą energię [ROZMOWA] Kamil Stoch nie może być zadowolony ze swoich występów w Lake Placid, ale trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich jest wdzięczny kibicom za wsparcie. - Byłem przygotowany na ciepłe przyjęcie ze strony Polonii. Lubię jak podczas zawodów jest głośno. Cieszę się, że miałem okazję po raz pierwszy wystartować w zawodach w USA - podkreślił skoczek z Zębu, który za ocean poleciał ze swoją żoną Ewą-Bilan Stoch. Zdjęcia ze spotkania skoczków z polskimi kibicami za oceanem możecie obejrzeć w galerii.

📢 Skoki narciarskie. Wysokie premie dla najlepszych w Pucharze Świata. Lider listy płac zagarnął już ponad milion złotych Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) za miejsca uzyskane przez zawodników w Pucharze Świata w skokach narciarskich wypłaca premie. Za nami połowa sezonu 2023-2024 w prestiżowym cyklu, a lider tego rankingu - Ryoyu Kobayashi - zarobił już ponad milion złotych. 📢 Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fame MMA 20 w Tauron Arenie. To on wygrał półtora miliona złotych! ”?

📢 Fame MMA 20 wyniki. Kto wygrał? Fame MMA 20 w Tauron Arenie Kraków na żywo WIDEO, ZDJĘCIA W sobotę, 10 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczęło się długo wyczekiwane wydarzenie freakfightowe. Jubileuszowa gala Fame MMA 20 przyciągnęła masę fanów - największa hala w Polsce została bowiem w pełni wyprzedana. Podczas emocjonującego wieczoru odbyło się aż 14 walk, wśród których znalazły się m.in. pojedynki turniejowe. Sprawdź, kto okazał się zwycięzcą, a kto niestety poniósł porażkę! WYWIAD, ZDJĘCIA

