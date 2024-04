Przegląd prasy z tygodnia 21.04.2024. Co działo się w Szczawnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Horoskop dzienny na niedzielę 21 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Turbacz to najwyższy szczyt Gorców i jeden ze szczytów Korony Gór Polski. Niezwykłe ukształtowanie sprawia, że dość łatwo go zdobyć i nadaje się w sam raz na weekendową wycieczkę. Który szlak na Turbacz jest najlepszy, najkrótszy albo najpiękniejszy? Co oferuje schronisko na Turbaczu? Co widać z kamery internetowej? Sprawdź w praktycznym przewodniku i zdobądź Turbacz już w najbliższy weekend.