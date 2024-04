Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Szczawnicy?

30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku.

Wisła, Soła, Dunajec, Raba, Skawa czy Biała od zawsze wyznaczały życie mieszkańców Małopolski w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Wadowicach, Myślenicach czy Nowym Targu. Kiedyś decydowały o ich rozwoju. Widać to na archiwalnych zdjęciach z różnych okresów. Zobaczcie galerię zdjęć, jak toczyło się życie nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Skawą czy Rabą.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto piękne finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 kobiet z całej Polski. Małopolanki też są w stawce”?

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Znamy listy kandydatów na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy oddawać nasze głosy na swoich wybranych faworytów. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z raportów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wynika, że pewne produkty musiały zostać wycofane z obiegu z powodu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Przedstawiamy pełną listę produktów, które zniknęły z półek sklepowych.

Polscy piłkarze jadą na Euro! Ogromna w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który na stadionie w Cardiff stanowił mur nie do przebicia. Walijczycy bili w niego głowami, ale nic nie byli w stanie wskórać. Wisienką na torcie była obrona przez bramkarza reprezentacji Polski rzutu karnego w piątej serii, co dało Biało-Czerwonym udział w piątych mistrzostwach Europy z rzędu. Jest co świętować, jest się z czego cieszyć. Fetują też internauci, oczywiście w swoim stylu. Obejrzyjcie memy w naszej galerii.