Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca Już w marcu widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego 6. sezonu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP1 w urokliwej Krynicy-Zdrój. Na kilka tygodni przed premierą producenci pokazali bohaterów. Kto wystąpi w randkowym show? Więcej szczegółów poznamy niebawem, ale na razie już wiemy jak wyglądają uczestnicy. 📢 Nowy podatek od aut spalinowych. Od kiedy zacznie obowiązywać? Temat podatku od samochodów spalinowych co jakiś czas powraca. Nie jest tajemnicą, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem opłaty rejestracyjnej i nowego podatku od pojazdów spalinowych.Co wiemy o tych rozwiązaniach, które mogą zacząć obowiązywać w przyszłości?

📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stacje narciarskie w Małopolsce walczą z wiosną. Lista czynnych i nieczynnych stoków: Białka, Zakopane, Kasprowy, Krynica, Tylicz Wyjątkowa ciepła zima 2024 sprawia ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ostatni rzut ferii zimowych jest pod tym względem najgorszy - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Kilka stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do końca ferii. Nie udało się to m.in. w Kasinie, Rytrze, Koninkach, Limanowej i Szczawnicy. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Krystyna Sokołowska powalczy o tytuł Miss World 2024! Czy Polka zdobędzie tytuł najpiękniejszej kobiety świata? Gala finałowa już wkrótce 9 marca w Mumbaju odbędzie się finał konkursu Miss World 2024. Polskę reprezentować będzie Krystyna Sokołowska, Miss Polonia 2022, która przebywa obecnie na zgrupowaniu w Indiach. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej, panującej wciąż Miss Świata? 📢 Agata Kornhauser-Duda jakiej nie pamiętacie. To zdjęcie pierwszej damy może być dla was zaskoczeniem Agata Kornhauser-Duda w pięknej fryzurze, dopasowanych garsonkach i garniturach to widok, który każdy z was dobrze zna. Ciekawi jesteście, jak pierwsza dama wygląda w zwykłym ubraniu na wycieczce rodzinnej? Taki widok to rzadkość. 📢 9 najtańszych miejsc na tropikalne wakacje 2024. Są w zasięgu waszych portfeli! Sprawdźcie, kiedy pojechać, żeby tanio spełnić marzenia Marzycie o wakacjach w tropikach - z ciepłym morzem, rafą koralową, piękną egzotyczną przyrodą i drinkami z kokosa – ale boicie się, że są za drogie? Mamy dowód, że marzenia można spełnić! W naszej galerii znajdziecie 9 najtańszych kierunków na tropikalne wakacje 2024. Podpowiadamy, kiedy pojechać, żeby ceny były najniższe, oraz jak zbić koszty noclegów i wyżywienia. Przekonajcie się, że błogi wypoczynek w tropikalnym raju jest w zasięgu waszego wakacyjnego budżetu.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej omijać je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Walentynkowe Single Party w Energy 2000 w Przytkowicach. Impreza dla tych, co szukali miłości. Zobacz zdjęcia Miłość! Pod takim hasłem bawili się klubowicze w Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa w minioną sobotę. Walentynkowe Single Party były okazją nie tylko do znalezienia "drugiej połówki" ale przede wszystkim do dobrej zabawy i tańca. 📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego. 📢 Nigdy nie jedz makaronu po tym czasie! Grozi to zatruciem, a nawet śmiercią. Sprawdź, jak długo można przechowywać makaron w lodówce? Makaron nawet wtedy, gdy był prawidłowo przechowywany, może być niezdatny do spożycia już kilka dni po ugotowaniu. Przyczyną są bakterie Bacillus cereus, czyli laseczki woskowej. Znane są przypadki ciężkich zatruć, a także śmierci po zjedzeniu potraw, na których zdążyły zasiedlić się te niebezpieczne drobnoustroje. Zobacz, jak długo można trzymać makaron w lodówce i czym grozi zjedzenie nieświeżej potrawy.

📢 Zakopane. Koniec ferii zimowych w Małopolsce bliski. Zaglądamy na Krupówki Małopolanie wypoczywają w czasie ferii zimowych. Zaczął się właśnie drugi ich tydzień. Zatem koniec zimowego wypoczynku jest bliski. Zaglądamy z aparatem na Krupówki. Tłok, zgiełk, handel trwa. Turyści muszą dać zarobić góralom. Dużo się mówi o tym, że ci z Mazowsza i Śląska nie przywieźli tyle dutków co w poprzednich sezonach. Sytuację ponoć ratują Małopolanie i goście z Lublina. Jest też sporo zagranicznych przyjezdnych. 📢 Biecz. Wnuczka przyznała się, że zabiła swoją 94-letnią babcię. Prokurator wnioskuje o areszt tymczasowy dla 24-latki Liczne rany kłute miała 94-letnia mieszkanka Biecza, która wczoraj (17 lutego) zginęła najpewniej z rąk swojej wnuczki. 24-letnia mieszkanka powiatu jasielskiego zatrzymana i podejrzana o popełnienie zbrodni, dzisiaj została przesłuchana i usłyszała prokuratorskie zarzuty. Grozi jej nawet dożywocie. Jutro Sąd Rejonowy w Gorlicach zdecyduje o zasądzeniu aresztu tymczasowego, o który wnioskuje prokuratura.

