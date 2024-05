Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Szczawnica, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Turyści dzisiaj zwiedzają najciekawsze miejsca w Małopolsce. Chyba najwięcej z nich wybrało majówkę na Pustyni Błędowskiej. Takich tłumów dotąd tu nie było. Mimo to każdy znalazł tu dla siebie własny kawałek na piasku i jak chciał, to rozłożył kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsca wyczerpały się już przed południem.

Maj to w polskiej tradycji kościelnej wyjątkowy miesiąc poświęconym Matce Bożej. Wieczorami przy kapliczkach gromadzą się mieszkańcy, by wspólnie się modlić i śpiewać maryjne pieśni. Ta piękna, lecz wymierająca tradycja kultywowana jest m.in. przy kapliczce w Wygiełzowie (pow. chrzanowski).

Park Narodowy na Słowacji Słowacki Raj. Piękne widoki, zabytkowe ruiny, ciekawe trasy i schronisko. A w schronisku... samoobsluzny vycap - czyli piwko jak z bankomatu, piwko drive thru na pieszo, czy po prostu samoobsługowy bar "nalej se sam". No, faktycznie raj, dla tych, którzy lubią zimne piwko po udanej wyprawie w góry, a schronisko akurat zamknięte lub jest za duża kolejka.

Na wtorek 30 kwietnia i środę 1 maja 2024 r. w Małopolsce zaplanowano mecze w ligach regionalnych. Sprawdź, kto, z kim i o której godzinie gra. Terminarz kolejki od IV ligi do klasy okręgowej.

1 maja otwiera się na sezon Zatorland. Do 3 maja ten największy w Europie Park Ruchomych Dinozaurów przygotował wiele dodatkowych atrakcji dla gości. W ten sposób hucznie świętują swoje piętnaste urodziny.

