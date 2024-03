Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Szczawnica, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Pustynia Błędowska nazywana "Polską Saharą" zawsze budziła ogromną ciekawość. Tak było 100, 50 czy 20 lat temu. I tak jest do dzisiaj. Zobacz galerię archiwalnych zdjęć przedstawiających ten największy w Polsce obszar lotnych piasków.

30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku.

Od 1 kwietnia za przejazd koncesjonowanym odcinkiem autostrady A4 Kraków-Katowice zapłacimy więcej. Taka podwyżka na święta wielkanocne i prima aprilis i śmigusa-dyngusa. A kto spółce Stalexport zabroni? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbowała przekonać do zmiany decyzji, ale i tak większe opłaty spadną na kierowców.

Pył saharyjski o tej porze roku to już tradycja. Odwiedził nas również i teraz i według najnowszych prognoz IMGW utrzyma się w Polsce aż do świąt wielkanocnych. W Małopolsce już jest i brudzi okna i samochody. Co dalej?

Polscy piłkarze jadą na Euro! Ogromna w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który na stadionie w Cardiff stanowił mur nie do przebicia. Walijczycy bili w niego głowami, ale nic nie byli w stanie wskórać. Wisienką na torcie była obrona przez bramkarza reprezentacji Polski rzutu karnego w piątej serii, co dało Biało-Czerwonym udział w piątych mistrzostwach Europy z rzędu. Jest co świętować, jest się z czego cieszyć. Fetują też internauci, oczywiście w swoim stylu. Obejrzyjcie memy w naszej galerii.