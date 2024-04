Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o bieganiu i biegaczach. Sport to zdrowie? Biegacze wiedzą najlepiej! Śmieszne obrazki o bieganiu rozbawią do łez 28.04.2024”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o bieganiu i biegaczach. Sport to zdrowie? Biegacze wiedzą najlepiej! Śmieszne obrazki o bieganiu rozbawią do łez 28.04.2024 Bieganie należy do najpopularniejszych sportów wśród Polaków. W ostatnich latach dbanie o zdrowie i formę stało się niezwykle popularne, a najprostszym sposobem utrzymywania formy stało się właśnie bieganie. Na ulicy, w parkach, w lasach co rusz spotykamy biegających ludzi. Bieganie stało się niejako stylem życia. Doskonale zdają sobie z tego sprawę internauci, którzy tworzą o bieganiu i biegaczach wiele MEMÓW i innych śmiesznych obrazów. Sport to zdrowie? Zobaczcie najlepsze MEMY o bieganiu! 📢 Krakoskikros 2024 - przełajowy bieg dla wszystkich pokoleń. Znajdźcie się na zdjęciach Za nami kolejny Krakoskikros. Następna edycja popularnego biegu przełajowego odbyła się w sobotę, 27 kwietnia 2024 roku w Krakowie. Do startu zgłosiło się ponad łącznie ponad 300 zawodników i zawodniczek, od dzieci po mastersów. Braliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Cukierkowy raj dla dzieci i młodzieży? Tak prezentuje się nowa strefa Energylandi. Dziś otwarcie „Sweet Valley”. Zobaczcie zdjęcia Od dziś (27 kwietnia) spragnieni zabawy turyści będą mogli korzystać z zupełnie nowej strefy największego parku rozrywki w kraju. Energylandia otwiera „Sweet Valley”. Wśród nowych atrakcji znalazło się dziesięć urządzeń dla dzieci i młodzieży a w tym dwa roller coastery - Fluff Choco Chip Creek oraz Nacomi Honey Harbour. Warto dodać, że dzięki otwarciu nowej strefy Energylandia stała się największym parkiem rollercoasterów na świecie.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 26-28 kwietnia 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 26-28 kwietnia 2024 r. Z piłkarskich drużyn u siebie grają Wisła i Hutnik. W III lidze będą podwójne derby, Wieczysta zagra w Tarnowie z Unią, a Garbarnia podejmie Wiślan Jaśkowice. Wydarzeniem weekendu w siatkówce jest turniej półfinałowy o awans do I ligi z udziałem Hutnika.

📢 Jak przytyć? Ten problem przy niedowadze załatwi dobra dieta. Zobacz, co jeść na zdrowe przytycie Wszyscy się odchudzają, a ty próbujesz przytyć? Ten problem ma wiele osób przynajmniej okresowo, podczas gdy zmagają się z nim na co dzień. Są jednak sposoby, aby zdrowo nabrać ciała i energii. Zobacz, co jeść na przytycie i jak budować szczupłą masę ciała za pomocą ruchu. 📢 Kim jest Luna? Piosenkarka nazywana jest „keczupową księżniczką”. Pochodzi z niezwykle bogatej rodziny. Zobacz, co o niej wiadomo Luna już w maju będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Młoda piosenkarka wzbudza mnóstwo emocji, a pod jej adresem płyną zarówno komplementy, jak i hejt. A kim jest ta nowa w show-biznesie postać? Szczególnym zainteresowanie budzą jej rodzice, a dokładniej to, czym się zajmują.

📢 Wakacje 2024 w Grecji bez błogiego plażowania? Sprawdź, jak zmieniają się zasady wypoczywania na greckich plażach Wakacje w Grecji każdemu kojarzą się z piękną plażą nad ciepłym morzem, ale latem 2024 r. wypoczynek w tym kraju może wyglądać zupełnie inaczej. Rząd Grecji wprowadził nowe zasady korzystania z plaż. Sprawdź, co się zmieni i jak restrykcje mogą wpłynąć na twój własny urlop. 📢 Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa! Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.

📢 Pyszny początek dnia. Jak sprawnie, zdrowo i smacznie przygotowywać śniadania? Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który dostarcza organizmowi niezbędnej energii i składników odżywczych. Choć większość z nas zdaje sobie sprawę z jego roli, to niestety w porannym pośpiechu często brakuje na nie czasu. A przygotowanie pożywnego posiłku wcale nie musi być czasochłonne! Europejski Dzień Śniadania (24 kwietnia) to doskonała okazja, aby przyjrzeć się porannym nawykom i zadbać o smaczny oraz zdrowy start dnia. 📢 Gorce - poznaj powody, dla których musisz odwiedzić te góry. Co warto zobaczyć na gorczańskich szlakach? Gorce to pasmo górskie, które urzeka swoim malowniczym krajobrazem i różnorodnością szlaków turystycznych. Bez względu na to, czy preferujesz krótkie spacery, długie wędrówki, czy podróżujesz sam, czy z rodziną — Gorce mają coś do zaoferowania każdemu.

Majówka w Polsce bez stresu i tłumów. Najlepsze miejsca na wypoczynek i głęboki relaks. Lasy, plaże, góry - odprężysz się na samą myśl! Masz już dość stresu, codziennego napięcia i zmartwień? Spokojnie, majówka 2024 zbliża się wielkimi krokami. Ale gdzie powinieneś się wybrać, by naprawdę odpocząć, zrelaksować się i głęboko odprężyć? Mam dla ciebie kilka propozycji miejsc w Polsce, które na pewno pomogą ci wypocząć z dala od zgiełku i hałasu codziennego życia. Wyjątkowe lasy na ukojenie nerwów, uzdrowiska w sam raz dla pracowników korporacji, plaże bez tłumów i zgiełku, piękne góry, które łatwo zdobyć – przekonaj się, gdzie najlepiej zaplanować majówkę bez stresu.

📢 Wybory 2024. II tura wyborów samorządowych w Małopolsce. Trwa głosowane Dziś II tura wyborów samorządowych. Wszędzie tam, gdzie gospodarza miasta, czy gminy nie udało się wybrać 7 kwietnia, dziś odbywa się dodatkowe głosowanie. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. Mieszkańcy Małopolski znów po 14 dniach wybiorą się do urn.

