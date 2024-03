Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szczawnicy? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Panie w Małopolsce nie boją się lodowatej wody! Jest ich coraz więcej wśród małopolskich morsów. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd lutego 2024 w Szczawnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Panie w Małopolsce nie boją się lodowatej wody! Jest ich coraz więcej wśród małopolskich morsów. Zobaczcie zdjęcia Wśród morsów w Małopolsce coraz liczniejszą grupę stanowią panie. Często to one nadają ton igraszkom w lodowatej wodzie. Jak podkreślają, robią to dla dobrego samopoczucia, zdrowia i urody oraz radości, jakie daje ta forma rekreacji. Są kluby morsów, gdzie kobiety już przeważają. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie odważne panie zanurzają się w lodowatych rzekach czy jeziorach. 📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywne powitanie wiosny Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie!

📢 Krakowska premiera głośnego filmu "Biała odwaga". W kinie Kijów pojawili się twórcy Reżyser Marcin Koszałka, odtwórcy roli braci Zawratów Filip Pławiak i Julian Świeżewski oraz Sandra Drzymalska znaleźli się w gronie gości, którzy wzięli udział w poniedziałek, 26 lutego, w kinie Kijów w krakowskiej premierze filmu "Biała odwaga".

Prasówka marzec Szczawnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak luksusowo mieszka królowa Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy jest pełen drogich i stylowych dodatków 26.04.2024 Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Doda kilka dni temu obchodziła swoje 40. urodziny w Tajlandii. Z tej okazji zaprezentowała swoje pierwsze perfumy, których zapach odpowiedni jest dla kobiet i mężczyzn.

📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto. 📢 Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Kiedy emisja w TVP? Już w marcu widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego 6. sezonu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP1 w urokliwej Krynicy-Zdrój. Na kilka tygodni przed premierą producenci pokazali bohaterów. Kto wystąpi w randkowym show? Więcej szczegółów poznamy niebawem, ale na razie już wiemy jak wyglądają uczestnicy.

📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to gorąca para showbiznesu. Tak żyje siatkarz z Krakowa! Zdjęcia Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski. 📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najzabawniejsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach na zimowy sezon 2024. Uśmiejesz się do łez!

📢 11 najbardziej niezwykłych miejsc w Hiszpanii. Kryształy wielkości człowieka, jaskinia czarownic, dżungla na stacji kolejowej i inne perełki Polacy kochają Hiszpanię i znają ją bardzo dobrze, ale są też w tym kraju miejsca tak dziwne, że mogą zaskoczyć nawet prawdziwych wakacyjnych weteranów. Wybraliśmy dla was 11 najdziwniejszych, najbardziej zaskakujących i niezwykłych miejsc w Hiszpanii dla śmiałków, którzy chcieliby zejść z utartych turystycznych szlaków i przeżyć coś innego niż zwykli turyści. Poznajcie najbardziej niesamowite atrakcje Hiszpanii! 📢 Krystyna Sokołowska powalczy o tytuł Miss World 2024! Czy Polka zdobędzie tytuł najpiękniejszej kobiety świata? Gala finałowa już wkrótce 9 marca w Mumbaju odbędzie się finał konkursu Miss World 2024. Polskę reprezentować będzie Krystyna Sokołowska, Miss Polonia 2022, która przebywa obecnie na zgrupowaniu w Indiach. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej, panującej wciąż Miss Świata?

📢 Najwyższe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców coraz więcej! Zobacz miejsca i wysokość wygranych. LISTA Szczęśliwiec z Limanowej, który w miniony wtorek, 13 lutego rozbił kumulację w Lotto sięgając po ponad 10 mln zł dołączył do coraz dłuższej listy milionerów w Małopolsce. Niepobita do dzisiaj rekordowa wygrana w Skrzyszowie pod Tarnowem przed blisko 12 laty do dzisiaj jest także największą w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej omijać je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Walentynkowe Single Party w Energy 2000 w Przytkowicach. Impreza dla tych, co szukali miłości. Zobacz zdjęcia Miłość! Pod takim hasłem bawili się klubowicze w Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa w minioną sobotę. Walentynkowe Single Party były okazją nie tylko do znalezienia "drugiej połówki" ale przede wszystkim do dobrej zabawy i tańca. 📢 Oto najlepiej oceniane stacje narciarskie w Krynicy Zdroju i regionie. Gdzie na narty na Sądecczyźnie? Zobacz ranking według Google Trwają ferie w Małopolsce, to czas na uprawianie sportów zimowych. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego większość na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę. Gdzie wybrać się na narty w Małopolsce? Oto ranking stacji narciarskich w regionie sądeckim według opinii w Google. Są to małe oraz duże ośrodki. Zobacz, które z nich zyskały najlepsze opinie.

📢 Doda świętuje 40. urodziny z ukochanym Dariuszem Pachutem. Gwiazda wypoczywa w Tajlandii. Tak się zmieniła na przestrzeni lat Doda niedawno zakończyła swoją wielką trasę koncertową "Aquaria Tour", która odbyła się w Warszawie, Krakowie, Łodzi oraz Gdańsku. Bilety na każdy z koncertów wysprzedały się w oka mgnieniu. Teraz gwiazda świętuje 40. urodziny w Tajlandii, przy jej boku nie brakuje ukochanego Dariusza Pachuta spod Łącka. Ich związek w ukryciu jak widać sprawdza się doskonale 📢 Tu św. Walenty ma szczególną moc. Jedyne w Polsce sanktuarium patrona zakochanych znajduje się w Bieruniu Święto miłości - walentynki obchodzone 14 lutego, pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest tego dnia. W Bieruniu jest jedyne w Polsce sanktuarium tego świętego - patrona zakochanych. Są tu też jego relikwie. Każdy, kto ma choć trochę romantyczną duszę, jest zakochany lub szuka miłości powinien wybrać się do Sanktuarium św. Walentego, klęknąć przed ołtarzem i pomodlić się za szczęście i miłość. Co więcej, warto zobaczyć ten kościołek, bo jest przepiękny - malutki, drewniany, roztaczający dobrą energię.

📢 Sławne osoby, u których zdiagnozowano epilepsję. Wśród nich Prince, Elton John, Melanie Griffith i inni Epilepsja to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych na świecie. Choruje na nią ok. 50 milionów ludzi na całym świecie. Padaczka nie omija też znanych osób – choroba dotknęła wielu artystów, muzyków, aktorów, polityków i sportowców. Zobacz, jakie znane osoby dowiedziały się, że są chore na epilepsję. 📢 Ks. Michał Mroszczak: Środa Popielcowa to dzień, który wyjątkowo mocno uświadamia nam sens słów "pamiętaj, że umrzesz" Środa Popielcowa na pewno jest momentem uświadamiania sobie prawdy: memento mori (łac. pamiętaj, że umrzesz). Owszem, każdy musi zakończyć swoją ziemską wędrówkę. Nie powinno nas to jednak prowadzić do fatalnych wniosków, o całkowitym końcu. Osoba, która myśli, że po śmierci czeka ją zimna ziemia i łopata, którą grabarz zasypie ciało i nic więcej… musi być bardzo nieszczęśliwa. Chrześcijanin winien pozbawić się takiego myślenia, wyrzucić je z siebie. Katolicyzm niesie w sobie pochwałę życia i wielką nadzieję na życie wieczne - mówi w rozmowie z nami ks. Michał Mroszczak, notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

📢 Horoskop WALENTYNKOWY 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czy znajdziesz miłość? Przeczytaj horoskop miłosny 2024! Horoskop walentynkowy na 2024 rok. Gwiazdy nie kłamią: w tym roku czeka nas wiele zmian, ważnych wyborów, a niekiedy miłosne zawody. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających nam gwiazd oraz własnych decyzji. Jedno jest jednak pewne - to właśnie 2024 rok okaże się być tym przełomowym. Co cię czeka? Przeczytaj horoskop miłosny wróżki Mariposy. 📢 Kamil Stoch: Polscy kibice w USA przywitali nas bardzo ciepło. Dziękuję im za wsparcie i dobrą energię [ROZMOWA] Kamil Stoch nie może być zadowolony ze swoich występów w Lake Placid, ale trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich jest wdzięczny kibicom za wsparcie. - Byłem przygotowany na ciepłe przyjęcie ze strony Polonii. Lubię jak podczas zawodów jest głośno. Cieszę się, że miałem okazję po raz pierwszy wystartować w zawodach w USA - podkreślił skoczek z Zębu, który za ocean poleciał ze swoją żoną Ewą-Bilan Stoch. Zdjęcia ze spotkania skoczków z polskimi kibicami za oceanem możecie obejrzeć w galerii.

