Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Szczawnica, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przez Małopolskę przeszły gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia dla całego województwa. Najgorsza sytuacja była na Sądecczyźnie. W Mszanie Dolnej spadł sporej wielkości grad. Alert dla części Małopolski został przedłużony do 22.30. Dla dwóch powiatów zostało wydane ostrzeżenie 3. stopnia.

Selfie z karpiem? To możliwe tylko na stawach w Dolinie Karpia pomiędzy Oświęcimiem a Wadowicami. A, że rybki mają tu gigantyczne rozmiary, to takie zdjęcie robi wrażenie. Co ważne, ta te okazy "chucha się i dmucha". Po złowieniu, zważeniu i pamiątkowym zdjęciu, znów trafiają do wody.