Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Szczawnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Szukasz pomysłu na danie z grilla, którym zaskoczysz gości? Proponuję grillowane krewetki. To wyśmienite i proste do przygotowania szaszłyki z krewetek marynowanych w czosnku i chili z dodatkiem świeżej natki pietruszki. Smakują rewelacyjnie, a do tego są niemal błyskawiczne do zrobienia. Przekonaj się i wypróbuj przepis na krewetki z grilla.

Owocowe niczym świeży koktajl, kwiatowe jak różany ogród, a może przywołujące wspomnienie morskiej bryzy? Najlepsze perfumy na lato to indywidualna kwestia, jednak niektóre zapachy zostały wprost stworzone z myślą o wakacyjnej atmosferze i rozgrzanym ciele. Zapachy damskie na lato to przede wszystkim lekkie, orzeźwiające nuty, które dodają energii i pachną grejpfrutem, różą, cytryną lub drzewnym aromatem. Wybieramy rześkie oraz piękne perfumy w sam raz na słoneczne dni.

Małopolska jest pełna niespodzianek i może Was zaskoczyć na wiele sposób. Nie brak tu cudów natury, światowej sławy zabytków, do których pielgrzymują turyści z całego świata, unikalnych tradycji i regionalnych specjałów, których warto spróbować. Wyszukaliśmy dla Was 23 ciekawostki o Małopolsce i jej atrakcjach, które Was zadziwią i zachęcą do wybrania się na wycieczkę po regionie. Sprawdźcie swoją wiedzę o Małopolsce – ile z tych faktów już znaliście?