Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Szczawnicy. Czy jesteś na bieżąco?

Wisła, Soła, Skawa czy Przemsza były kiedyś ulubionymi miejscami letniego wypoczynku. Nad Wisłą plażowano od Oświęcimia do Krakowa, nad Skawą w Wadowicach i Zatorze, nad Sołą od Kęt do Oświęcimia, a nad Przemszą w Chełmku. Ludzie wylegiwali się na kamienistych lub piaszczystych brzegach, szukali ochłody w rzekach czy pływali na kajakach. Zobaczcie galerię zdjęć, jak kiedyś odpoczywano nad małopolskimi rzekami

Selfie z karpiem? To możliwe tylko na stawach w Dolinie Karpia pomiędzy Oświęcimiem a Wadowicami. A, że rybki mają tu gigantyczne rozmiary, to takie zdjęcie robi wrażenie. Co ważne, ta te okazy "chucha się i dmucha". Po złowieniu, zważeniu i pamiątkowym zdjęciu, znów trafiają do wody.

Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

Około 7 tysięcy sportowców z 48 krajów będzie rywalizowało w 29 dyscyplinach w 25 różnych lokalizacjach, a przy obsłudze zawodów zaangażowanych zostanie ponad 8500 wolontariuszy – Igrzyska Europejskie to najważniejsza tegoroczna impreza sportowa rozgrywana w Polsce. Transmisje od 21 czerwca do 2 lipca będą dostępne tylko w TVP1, TVP Sport, na stronie TVPSPORT.PL oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo z ceremonii otwarcia odbędzie się w środę 21 czerwca od godziny 20:25 w TVP1.

Benefity najbardziej pożądane przez pracowników w Polsce. Sprawdź, czy są też na Twojej liście. Wszelkiego rodzaju dodatki do pensji mogą skutecznie zwiększyć satysfakcję z pracy. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę – według raportu Enter The Code na ich obecność w firmie zwracają uwagę aż 3 na 4 osoby szukające zatrudnienia. Platforma Preply.com przyjrzała się dostępnym badaniom i sprawdziła, które benefity są najbardziej lubiane. Zobacz, czy skusiłyby również Ciebie.

Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze zaplanowane na czerwiec 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Małopolska jest pełna niespodzianek i może Was zaskoczyć na wiele sposób. Nie brak tu cudów natury, światowej sławy zabytków, do których pielgrzymują turyści z całego świata, unikalnych tradycji i regionalnych specjałów, których warto spróbować. Wyszukaliśmy dla Was 23 ciekawostki o Małopolsce i jej atrakcjach, które Was zadziwią i zachęcą do wybrania się na wycieczkę po regionie. Sprawdźcie swoją wiedzę o Małopolsce – ile z tych faktów już znaliście?