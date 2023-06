Tygodniowy przegląd prasy 18.06.2023: Szczawnica, 11.06-17.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

Dariusz Pachut, pochodzący z Zabrzeży obok Łącka partner Dody, to człowiek szukający sportowych, eksploracyjnych wyzwań. Od kilku dni przebywa w Peru wraz z ekipą "Oshee Slide Chalenge". Udało im się dokonać czegoś niebywałego. Zdobyli wodospad Yumbilla (895 m) i zjechali z niego na linach. To czwarty, z 10 najwyższych na świecie, który ekipa projektu "Korony Wodospadów" ma na swoim koncie. Akcja była bardzo ciężka, ale dali radę!

Benefity najbardziej pożądane przez pracowników w Polsce. Sprawdź, czy są też na Twojej liście. Wszelkiego rodzaju dodatki do pensji mogą skutecznie zwiększyć satysfakcję z pracy. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę – według raportu Enter The Code na ich obecność w firmie zwracają uwagę aż 3 na 4 osoby szukające zatrudnienia. Platforma Preply.com przyjrzała się dostępnym badaniom i sprawdziła, które benefity są najbardziej lubiane. Zobacz, czy skusiłyby również Ciebie.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Szczawnica: pozostałe wydarzenia

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.