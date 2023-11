Przegląd tygodnia z 5.11.2023 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 29.10 do 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skrzypiące drzwi doprowadzają cię do furii? Są na to sposoby! Zobacz, czym smarować zawiasy, aby nie skrzypiały”?

📢 Skrzypiące drzwi doprowadzają cię do furii? Są na to sposoby! Zobacz, czym smarować zawiasy, aby nie skrzypiały Skrzypiące drzwi to uciążliwy problem, który potrafi mocno uprzykrzyć codzienne życie. Odzyskanie upragnionej ciszy nie jest trudnym zadaniem – wystarczy jedynie dowiedzieć się, czym nasmarować zawiasy, aby nie skrzypiały. Czy w tej sytuacji musimy biec do sklepu budowlanego po specjalistyczny środek? Niekoniecznie. Domowe sposoby na skrzypiące są równie skuteczne co specyfiki ze sklepu. Sprawdź, co zrobić, gdy na dźwięk otwieranych drzwi dostajesz gęsiej skórki! 📢 Fryzura z PRL wraca do łask w nowej odsłonie. Poproś fryzjera o trwałą ondulację, a nie pożałujesz. W lokach będzie ci do twarzy Fryzura z czasów PRL, która bije rekordy popularności? To trwała ondulacja. W lokach poczujesz się zmysłowo i pięknie. Ten nowoczesny zabieg nie niszczy włosów, tak jak to było w latach 80. Zobacz najmodniejszą fryzurę damską wszech czasów.

📢 Obrazy Matejki można oglądać pod ziemią. Kopalnia Soli w Wieliczce muzą artysty Rok 2023 jest poświęcony malarzowi Janowi Matejce. Nie każdy wie, że o artysta zwiedził wraz z rodziną kopalnię soli w Wieliczce. Miejsce to stało się natchnieniem malarza, śmiało można powiedzieć, że jedną z jego muz. Zainspirowany tym, co zobaczył, namalował dwa obrazy, które teraz można zobaczyć w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w kopalni soli: 135 m pod ziemią!

📢 Silny wiatr znów łamie drzewa na Podhalu. Alert RCB dla Małopolski! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i brakiem prądu w południowych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek i piątek. RCB wzywa, by zabezpieczyć rzeczy przed wiatrem. Na Podhalu w czwartek wieczorem strażacy mieli pełne ręce roboty.

📢 Kurtki zimowe damskie dla starszych pań. W nich będzie i ciepło, i stylowo. Zobacz modne fasony na sezon 2023/ 2024 Kurtki zimowe damskie nie tylko chronią przed mrozem, ale i stanowią ważną część całej stylizacji. Ten element garderoby jako jeden z pierwszych rzuca się w oczy, warto więc dobrać go do naszego stylu, a jednocześnie zgodnie z panującymi trendami. Planujesz zakup nowej kurtki na zimę? Zobacz, co będzie się nosić tego sezonu, a także, w czym będzie najcieplej! 📢 Smogowy raport miast Polski. Małopolskie miejscowości w czołówce niechlubnego rankingu W opublikowanym przez Polski Alarm Smogowy tegorocznym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce po raz kolejny zwyciężyła Nowa Ruda, zdobywając pierwsze miejsce w trzech kategoriach: liczba dni smogowych, stężenia PM10 oraz stężenia benzo(a)pirenu. W czołówce smogowych rekordzistów znalazły się również Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz czy Żywiec. Najnowszy ranking został opracowany na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska za rok 2022.

📢 Niezwykły grobowiec rodziny Koral, twórców „lodowego imperium”, tonie w kwiatach. Zaprojektował go sam Józef Koral Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu znajduje się jeden grobowiec rodzinny, który zdecydowanie rzuca się w oczy. Jest większy, dużo bardziej okazały i bez wątpienia zwraca uwagę. Napis na nim informuje że, to grobowiec rodziny Koralów - właścicieli znanej firmy zajmującej się produkcją słynnych lodów „Koral”. Został wybudowany rok temu. Przed tegoroczną uroczystością Wszystkich Świętych tonie w kwiatach. Na Grobowcu pojawiła się również nowa złota tabliczka „zaprojektował Józef Koral”. Wiadomo już według czyjego pomysłu został wybudowany. 📢 Dzikie rośliny jadalne, które zbierzesz w listopadzie. Przyroda zasypia na zimę, ale są jeszcze chwasty, które można zjeść Listopad kojarzy nam się raczej z drzewami bez liści, krótkimi dniami i brzydką pogodą. Przyroda już śpi, żeby obudzić się dopiero na wiosną. Prawda jest jednak taka, że jesień również jest bogata w dzikie rośliny, które można zebrać podczas spaceru i wykorzystać w kuchni. Warto wcześniej sprawdzić jak te jadalne chwasty wyglądają i czy można jeść je na surowo. Te chwasty zbierzesz w listopadzie.

📢 Ozdobią ogród i nakarmią ptaki. Posadź te drzewa i krzewy ozdobne, a twój ogród będzie piękny i pożyteczny Jesienią i zimą często dokarmiany ptaki. Ale poza napełnianiem karmnika można zadbać o to, że w naszym ogrodzie znajdą naturalne pożywienie. Można to zrobić też z pożytkiem dla siebie i ogrodu – wystarczy posadzić krzewy i pnącza, które wyglądają ładnie, a których owoce są pożywieniem dla ptaków. Zobacz, jakie krzewy będą ozdobą ogrodu i pokarmem dla ptaków.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 W górach halny. Na Kasprowym wieje z prędkością 130 km/h. Wiatr łamie drzewa w Zakopanem Rośnie liczba interwencji straży pożarnej w powiecie tatrzańskim związanych z wiatrem halnym. Strażacy zanotowali już 25 wyjazdów - głównie do powalonych drzew. - Na szczęście nikt nie został ranny na skutek silnego wiatru - mówi Andrzej Król-Łęgowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

📢 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Andrzejkach. Od nocy mężczyzn do zabawy dla wszystkich Andrzejki to tradycyjne polskie święto obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada. Jest to okazja do organizowania różnorodnych zabaw i wróżb, które przyciągają zarówno młodzież, jak i dorosłych. To jedno z najbardziej kolorowych i zabawnych świąt w polskim kalendarzu. W tym artykule przedstawimy ci historię oraz niektóre popularne zabawy i zwyczaje towarzyszące Andrzejkom.

