Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Szczawnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Arabska Oaza Pustynna na Pustyni Błędowskiej. To pierwsze z wydarzeń Juromanii, która trwa się w Małopolsce i na Śląsku”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Arabska Oaza Pustynna na Pustyni Błędowskiej. To pierwsze z wydarzeń Juromanii, która trwa się w Małopolsce i na Śląsku Na Pustyni Błędowskiej w piątek (15 września) rozłożyło się obozowisko jak w oazie na pustyni. Były pustynne zabawy, tańce pręknie odzianych pań i różne konkurencje. W sobotę i niedzielę Juromania, czyli cykl imprez odbywać się będzie na całej Jurze, czyli Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej w Małopolsce i na Śląsku. 📢 Ta nalewka zawsze wychodzi. Użyj dowolnych winogron, a uzyskasz leczniczy środek na zimę. Dobierz przepis na winogronówkę do koloru owoców Nalewka z winogron to nie wino, każdy może przygotować z niej środek wydobywający lecznicze właściwości tych owoców. Tak zachowasz także ich smak i aromat, które szczególnie w przypadku winogron krajowych mogą być szczególnie bogate. Zobacz przepisy na winogronówkę z owoców ogrodowych i deserowych, ciemnych i jasnych. Wyjaśniamy, jakie ma właściwości i jak ją stosować.

📢 Ciepła piżama damska na jesienne noce! W Pepco i w Lidlu kupisz je ze słodkim nadrukiem, a tej z Sinsaya nie będziesz chciała rano zdjąć Piżamy damskie mają różne oblicza. Można wyróżnić te, w których kobieca figura prezentuje się seksownie i takie, w których ciału jest ciepło i przyjemnie. Jeżeli należycie do typowych zmarzluchów, to mamy dla was przegląd ubrań do spania. W Pepco, Lidlu i Sinsay znajdziecie je w przystępnych cenach. Wybraliśmy dla was modele, w których poczujecie się stylowo i przede wszystkim ciepło!

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Drożdżowe bułeczki dyniowe z czarnuszką. Poznaj przepis na śniadanie. Pełnoziarniste i sprężyste wypieki, które nasycą na długo Drożdżowe bułeczki dyniowe na pełnoziarnistej mące pszennej to sposób na zrobienie szybkiego zdrowego pieczywa. Domowe purée z dyni nadaje wypiekom sprężystości i wilgotności. Wierzch można posypać czarnuszką, która dodaje kontrastu kolorystycznego. Zobacz przepis na bułki dyniowe w stylu kajzerek.

📢 Sztuczna inteligencja pomaga w wykrywaniu raka piersi. „Widzi” lepiej niż lekarz. Czy SI zastąpi człowieka? Jeden radiolog wspierany przez sztuczną inteligencję wykrył więcej przypadków raka piersi, niż dwóch radiologów bez takiej pomocy. SI generowało również mniej fałszywie pozytywnych wyników mammografii. Według badaczy ze Szwecji, sztuczna inteligencja jest gotowa do wprowadzenia do klinik. Czy SI zastąpi człowieka? 📢 Krynica Forum 2023. Polska umacnia współpracę z Koreą Południową. Kupujemy samoloty i czołgi, korzystamy z nowych technologii 14 września prezydent RP Andrzej Duda i premier Korei Południowej Han Duck-soo uroczyście zainaugurowali Forum Koreańsko-Polskie, będące integralną częścią trzydniowej konferencji Krynica Forum 2023. W spotkaniach dotyczących współpracy Polski i Korei Południowej biorą udział polscy i koreańscy ministrowie, liczna delegacja biznesowa oraz eksperci. Dyskusje dotyczą m.in. współpracy w obszarze zbrojeń, bowiem to z Korei Południowej trafiają do Polski pierwsze zamówione samoloty bojowe FA-50, czołgi K2, armatohaubice K9 i wyrzutnie Chunmoo.

📢 Cyberpunk 2077 2.0 wyciśnie z mocnych komputerów ostatnie soki. „Sprawdźcie stabilność swoich systemów”. Zobacz wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 już wkrótce otrzyma duży fabularny dodatek. Wraz z nim premierę będzie miała łatka, która sprawi, że gra będzie wyglądać i działać na najnowszych sprzętach jeszcze lepiej. Jedna z osób pracujących nad grą przestrzega, by przygotować swoje komputery przed premierą, aby uniknąć niemiłych niespodzianek. Sprawdź, czy twój komputer bez problemu uruchomi Cyberpunk 2077 w wersji 2.0. 📢 Kurtka koszulowa to hit jesieni. Pasować będzie na spacer i do pracy! Najtaniej dostaniesz ją w Pepco. Zobacz, jak ją stylizować Kurtka koszulowa to idealne okrycie wierzchnie na jesień. Warto rozważyć jej zakup z kilku względów. Fantastycznie wygląda w codziennych, niezobowiązujących stylizacjach, ale także z powodzeniem możesz ją założyć do pracy! A co najważniejsze dostępna jest w wielu sklepach.

📢 Metoda D'Hondta czyli system podziału mandatów W systemach wyborczych stosowanych na całym świecie, podział mandatów między partie polityczne lub kandydatów jest kluczowym elementem procesu wyborczego. Metoda D'Hondta, nazwana od nazwiska belgijskiego matematyka Victora D'Hondta, jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych do podziału mandatów w systemach proporcjonalnych. Jest to matematyczny algorytm, który ma na celu sprawiedliwy podział mandatów między partie lub listy wyborcze, uwzględniając proporcje głosów uzyskanych przez te partie. 📢 Dziś to jak memy! Zobacz, jak cieszyliśmy się z wyników losowania grup eliminacji Euro 2024 To dopiero była radość! Po losowaniu grup eliminacji mistrzostw Europy w październiku 2022 roku Polskę obiegła fala euforii. Cieszyliśmy się jak dzieci, napawając się faktem, że los nam sprzyjał i jesteśmy faworytami do awansu. Po niespełna roku, gdy polscy piłkarze przegrali trzy z pięciu meczów, w tym ostatni z Albanią 0:2, pozostało nam śmiać się z samych siebie. Zobaczcie w galerii, jak wyniki losowania były komentowane w mediach. To nie są memy!

