Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd października 2023 w Szczawnicy: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Andrzejki to tradycyjne polskie święto obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada. Jest to okazja do organizowania różnorodnych zabaw i wróżb, które przyciągają zarówno młodzież, jak i dorosłych. To jedno z najbardziej kolorowych i zabawnych świąt w polskim kalendarzu. W tym artykule przedstawimy ci historię oraz niektóre popularne zabawy i zwyczaje towarzyszące Andrzejkom.

Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga wieloma atrakcjami turystów z obu regionów przez cały rok. Jesienią znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze.