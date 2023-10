Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie kupuj drzewek owocowych pod wpływem impulsu. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby szybko doczekać się owoców i mieć dobre zbiory przez lata”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nie kupuj drzewek owocowych pod wpływem impulsu. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby szybko doczekać się owoców i mieć dobre zbiory przez lata Jesień to idealna pora na kupowanie i sadzenie drzewek owocowych. Niestety, zadanie nie jest takie proste, jak w przypadku kwiatów jednorocznych, gdyż drzewa pozostaną z nami przez wiele lat i jeśli chcemy w przyszłości uniknąć problemów z ich uprawą, już na początku musimy bardzo starannie je wybadać, uwzględniając przy zakupie co najmniej kilka ważnych kwestii. Sprawdź, jak kupować drzewa owocowe. 📢 Pociągiem z Krakowa do Zakopanego w 90 minut. Jest harmonogram budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku.

📢 Banery polityczne po wyborach w Polsce dostają drugie życie na Ukrainie. Akcja przedsiębiorcy z Brzeszcz. Zobaczcie zdjęcia Ponad 500 banerów po ostatniej kampanii wyborczej trafiło już do Ukrainy w ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę z Brzeszcz Krzysztofa Adamskiego. Trafiają do ludności cywilnej i ukraińskich żołnierzy. Trwa zbiórka kolejnych banerów i przygotowanie następnego transportu.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co je Victoria Beckham? Była Spice Girls od lat ma w diecie ten sam posiłek. Mąż gwiazdy zdradził, co to takiego Victoria Beckham od początków kariery słynie z bardzo szczupłej sylwetki. Figura gwiazdy niemal się nie zmienia i mimo tego, że za pół roku celebrytka będzie obchodzić swoje 50. urodziny, jej ciało nadal wygląda niemal identycznie, jak kilkadziesiąt lat temu. David Beckham w jednej z rozmów zdradził, co jada jego żona. Jak się okazuje, codziennie są to te same dwa produkty.

📢 Stroiki z róż na cmentarz. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek i bukietów z królową kwiatów Stroiki i wiązanki z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu na Wszystkich Świętych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się na sztuczne kwiaty, które również bardzo ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację pomnika, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż. 📢 Weekend Halloween z Fantą w Multikinie! Odbierz darmowy bilet na listopadową premierę! Od 27 do 29 października na widzów w Multikinie czekają nie tylko najlepsze filmowe premiery, ale również weekend z Fantą! Klienci kupując zestaw z Fantą odbiorą bilet na dowolny film z listopadowego repertuaru! Ponadto w wybranych kinach można zrobić sobie zdjęcia w fotobudkach Fanty przygotowanych specjalnie na Halloween.

📢 Sukces polskiego Lords of the Fallen – to się nazywa wynik! Twórcy chwalą się sprzedażą „polskiego Dark Souls” i słusznie Spodziewaliście się, że „polski Dark Souls”, czyli Lords of the Fallen od CI Games okaże się hitem? Jeśli tak, to mieliście racje, a malkontenci się mylili. W dziesięć dni po premierze wyniki sprzedaży gry mówią bowiem same za siebie. Co na to twórcy? 📢 HOROSKOP na wtorek 24 października 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak przeżyją niemałe zdziwienie Sprawdź dziś swój horoskop na wtorek 24 października 2023 r. Wróżka Samanta odkrywa, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś, 24.10.2023 r. dla każdego znaku zodiaku.

📢 Południowy Tyrol. Czy można tam podróżować z dzieckiem? Trasy spacerowe, transport publiczny i farmy w górach Południowy Tyrol – z racji gór – to miejsce uwielbiane przez narciarzy. Włosko-austriackie pogranicze warto odwiedzić także latem czy jesienią. Okazuje się, że przygotowano tu świetne trasy spacerowe dostępne także dla rodzin z dziećmi w wózkach. Czas można spędzić także w jednej z niezwykłych farm spod znaku „czerwonego koguta”. 📢 32. urodziny Energy 2000 w Przytkowicach. Do tańca zapraszał Malik Montana. Energy 2000 istnieje już 32 lata. Przez ten czas przez klub przewinęły się tysiące gości. W urodziny do tańca zagrał Malik Montana. Pod sceną wszyscy dobrze się bawili. 📢 Kajakarze górscy i klasyczni walczyli w Szczawnicy o medale mistrzostw Polski w zjeździe i sprincie górskim Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym i sprincie górskim, które rozegrano w Szczawnicy (21-22.10), zakończyły rywalizację o medale MP w sezonie 2023. Na Dunajcu rywalizowali przedstawiciele kajakarstwa górskiego i klasycznego.

