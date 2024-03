Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Szczawnica, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę (9 marca) uroczyście otwarto nową siedzibę Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa im. mjr poż. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego w Alwerni. Nowoczesny, multimedialny obiekt prezentuje się imponująco. W otwarciu udział wzięli m.in. politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele straży pożarnej. Koszt budowy muzeum to ok. 30 mln zł.

41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.