Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? ”?

Przegląd stycznia 2024 w Szczawnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Skoki narciarskie. Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Willingen. Niespodzianek w kadrze nie ma Polski Związek Narciarski podał skład reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, które w dniach 2-4 lutego 2024 roku odbędą się w Willingen. W powołaniach na te zawody nie ma niespodzianek.

📢 Droga S1 przebija się przez Beskidy i nabiera kształtów. Dla kierowców z Małopolski będzie bramą na południe Europy. Zdjęcia z powietrza Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska, której realizacja także trwa, stanie się dla kierowców z Małopolski zachodniej bramą na południe Europy. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy z powietrza na początku stycznia 2024 udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Prasówka luty Szczawnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mateusz Ziółko znów wystąpi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Zobacz wszystkie wcielenia sądeckiego artysty Mateusz Ziółko, piosenkarz na co dzień mieszkający w Nowym Sączu, wystąpi w jubileuszowym, 20. sezonie programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tym razem w konkursowe szranki stanie ośmiu artystów, którzy brali udział w poprzednich edycjach tego muzycznego show. Znów swoje wygrane będą mogli przekazać na wybrany przez siebie cel charytatywny. Pamiętasz wszystkie wcielenia Mateusza Ziółko z 10. edycji programu?

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 26-28 stycznia 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych w Małopolsce od piątku do niedzieli 26-28 stycznia 2024 roku. 📢 Energy Legends w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Retro Show i legendarni DJ znów za konsolą! Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza Energy Legends odbyła się w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Za konsolą stanęli kultowi DJ, czyli Bolek, Maximo, Thomas oraz Hubertus. Ponadto goście popularnej dyskoteki mogli bawić się podczas Retro Show w wykonaniu wirtuoza keyboardu DJ Dziekana. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 WOŚP 2024. Można wylicytować stanowisko asystenta małopolskiego wojewody. „Drzwi gabinetu stoją otworem...” Dzień w roli asystenta wojewody – taką licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 organizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rozpoczęta kilka dni temu od symbolicznej złotówki aukcja cieszy się niemałym zainteresowaniem. Na dziś uczestniczy w niej kilkanaście osób, a kwota proponowana za jednodniowy „staż” u szefa regionu sięga 1000 zł (dane na 23 stycznia po południu).

📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kto znalazł drugą połówkę w popularnej dyskotece? Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Na Mosornym Groniu w Zawoi. Świetne trasy dla narciarzy - miłośników zjazdów i biegów. I do tego piękne widoki. Zdjęcia Sezon narciarski na Mosornym Groniu w Zawoi Policzne trwa. Fani białego szaleństwa znajdą tutaj świetne warunki, zarówno do zjeżdżania jak i do biegania. I do tego piękne widoki. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia atrakcji, jakie można znaleźć na Mosornym Groniu.

📢 Gorzkie słowa Kamila Stocha po Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Nie widzi szans na poprawę w tym sezonie Kamil Stoch po zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopanem (19-21 stycznia 2024) nie miał powodów do radości. Zawodnik, który na Wielkiej Krokwi indywidualnie wygrywał aż 5 razy, w 2024 r. nie odegrał większej roli. 📢 Ile pieniędzy dać do koperty dla księdza po kolędzie? Takie kwoty Małopolanie wkładają do kopert! Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.

📢 Najlepsze termy w Polsce wg. Travelist. W TOP 10 znalazło się aż sześć kompleksów z basenami z gorącą wodą z Małopolski. Ferie 2024 W zimne, ponure dni dobrze jest się wygrzać i wykąpać w cieplutkiej wodzie. I nie chodzi tu o wannę, a termy. W najnowszym rankingu portalu podróżniczego Travelist.pl wśród 10 najpopularniejszych w Polsce wymienianych jest aż sześć Małopolskich. W "TOP 10" są też kompleksy basenowe z Wielkopolski, Dolnego Śląska, okolic Łodzi i Kielc. 📢 Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Szczawnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na Mosornym Groniu w Zawoi. Świetne trasy dla narciarzy - miłośników zjazdów i biegów. I jeszcze wyjątkowy widok na Babią Górę. Zdjęcia”?

📢 Piękne Małopolanki brylują w konkursach piękności w kraju i za granicą. Ich urodą zachwyca się cała Polska. Zobaczcie zdjęcia Piękne Małopolanki od kilku lat brylują w konkursach piękności w Polsce, a także zagranicą. Robią także kariery w świecie modelingu. Są wśród nich dziewczyny z zachodniej Małopolski. Miniony 2023 rok przyniósł sukcesy m.in. Justyny Haberki z Olkusza i Zuzanny Balonek z Zatora. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia pięknych dziewczyn z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, których urodą zachwyca się cała Polska. 📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację.

📢 KONKURS ZAKOŃCZONY.Konkurs Skoki Narciarskie. Wygraj weekend w hotelu Radisson Blu w Zakopanem lub 1 z 5 podwójnych SkiPassów. Skoki narciarskie cieszą się w Polsce wyjątkową popularnością, stanowiąc nieodłączny element kultury sportowej kraju. Dla wszystkich pasjonatów tego pięknego, zimowego sportu przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania są weekendowe pobyty w hotelu i SkiPassy. 📢 Hip-hop night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Raper Kali rozkręcił imprezę. Mamy zdjęcia! Popularny raper Kali wystąpił w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Odbyła się tam cykliczna impreza Hip-Hop Night. Goście dyskoteki doskonale bawili się przy dobrze znanych przebojach jak np. "Mona Lisa". Oczywiście nie mogło zabraknąć klubowej muzyki, którą na scenie głównej serowali rezydenci Thomas, Don Pablo, Daniels oraz Pancza. Mamy zdjęcia z tej imprezy. Zobacz, co tam się działo.

