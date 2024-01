Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Szczawnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na Mosornym Groniu w Zawoi. Świetne trasy dla narciarzy - miłośników zjazdów i biegów. I jeszcze wyjątkowy widok na Babią Górę. Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Na Mosornym Groniu w Zawoi. Świetne trasy dla narciarzy - miłośników zjazdów i biegów. I jeszcze wyjątkowy widok na Babią Górę. Zdjęcia Sezon narciarski na Mosornym Groniu w Zawoi Policzne trwa. Fani białego szaleństwa znajdą tutaj świetne warunki, zarówno do zjeżdżania jak i do biegania. I do tego ten widok Babią Górę. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia atrakcji, jakie można znaleźć na Mosornym Groniu. 📢 Dziedziczenie genów po dziadkach – fakt czy mit? Co przodkowie mogą przekazać nam wraz z DNA? To nie tylko kolor oczu i włosów Genetyka to skomplikowana i nadal niepoznana w wielu aspektach dziedzina biologii. Coraz nowsze odkrycia naukowców, zajmujących się dziedziczeniem, rzucają światło na pochodzenie niektórych cech naszych osobowości oraz większe ryzyko rozwinięcia się poszczególnych chorób. Czy dzięki genom dziadków możemy mieć też skłonność do podjadania lub predyspozycje do sportu? Okazuje się, że tak. Sprawdź, co jeszcze zawdzięczamy ich genom.

📢 Co daje picie wody z cynamonem? Zobacz, jak ją przygotować i kiedy najlepiej pić. Wypróbuj przepis na wodę z cynamonem w proszku Szukasz alternatywy dla wody z cytryną? Rozważ picie wody z cynamonem. To połączenie daje niesamowite efekty. Skorzystają na nim twoje serce, mózg i figura. Dowiedz się, jak stosować cynamon na odchudzanie i czy lepiej pić wodę z cynamonem rano czy wieczorem.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Targi sadownictwa i warzywnictwa w Kielcach przyciągnęły tłumy. Technologia do upraw owoców i warzyw z rekordem frekwencji Za nami 14. edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które drugi rok z rzędu gościły w Kielcach. Wystawcy pokazali, że za sprawą automatyzacji, mechanizacji i robotyzacji praca w sadach i uprawach warzyw zyskuje całkowicie nowatorskie oblicze. Maszyny i rozwiązania pokazane w obiektach Targów Kielce zainteresowały ogrodników z różnych stron kraju i zagranicy. Wydarzenie odwiedziło blisko 14 tys. osób.

📢 Konkurs Skoki Narciarskie. Wygraj weekend w hotelu Radisson Blu w Zakopanem lub 1 z 5 podwójnych SkiPassów. Skoki narciarskie cieszą się w Polsce wyjątkową popularnością, stanowiąc nieodłączny element kultury sportowej kraju. Dla wszystkich pasjonatów tego pięknego, zimowego sportu przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania są weekendowe pobyty w hotelu i SkiPassy. 📢 Co robić w ferie w Krakowie? TOP 14 atrakcji dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2024. Tu nie będziecie się nudzić! Co robić na ferie zimowe w Krakowie? To pytanie zadaje co roku wielu rodziców. Przedstawiamy TOP 14 pomysłów i największych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Niektóre propozycje są na tyle ciekawe, że zainteresują także dorosłych. Brzmi jak dobry plan? Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, jak dobrze wykorzystać czas zimowych ferii w Krakowie.

📢 Hip-hop night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Raper Kali rozkręcił imprezę. Mamy zdjęcia! Popularny raper Kali wystąpił w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Odbyła się tam cykliczna impreza Hip-Hop Night. Goście dyskoteki doskonale bawili się przy dobrze znanych przebojach jak np. "Mona Lisa". Oczywiście nie mogło zabraknąć klubowej muzyki, którą na scenie głównej serowali rezydenci Thomas, Don Pablo, Daniels oraz Pancza. Mamy zdjęcia z tej imprezy. Zobacz, co tam się działo. 📢 Dodatek osłonowy 2024 to nawet ponad 800 zł jednorazowego wsparcia. Kto i ile może dostać? Z wnioskami warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

📢 Ceny w sklepach „zaczęły dziwnie hamować". Ekspert: Sklepy muszą zarabiać. Podwyżki cen nieuniknione? Codzienne zakupy w grudniu 2023 roku zdrożały średnio o 5,6 proc., co oznacza mniejszy wzrost od spodziewanego. Jak wyjaśniają autorzy raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych", hamowanie cen w sklepach najprawdopodobniej wynikało z obawy branży przed reakcjami konsumentów oraz spadkiem ruchu w sklepach. – Trudno oczekiwać od sieci handlowych, aby w dłuższej perspektywie nie podniosły cen – prognozują eksperci i dodają, że „sklepy muszą zarabiać". 📢 Upewnij się, nim wysiądziesz na peronie. PKP zmienia nazwy kilku stacji kolejowych Nowe nazwy stacji kolejowych są już w użyciu. Kilka z nich zmieniło swoje oficjalne nazwy. Są rozsiane w różnych miejscach Polski. Nim opuścimy pociąg – warto sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy na miejscu docelowym. Nowe nazwy zaczęły obowiązywać wraz z grudniową zmianą rocznego rozkładu. To tylko kilka stacji i przystanków, jednak jeżeli nie jeździmy często daną trasą – warto się upewnić czy wysiadamy we właściwym miejscu. Pomyłka może nas kosztować niemiłe zaskoczenie, gdy okaże się, że jesteśmy kilka kilometrów od odpowiedniej lokalizacji.

📢 Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skoki narciarskie. Barwna historia Pucharu Świata w Wiśle: skandal, sensacyjni zwycięzcy, dużo sukcesów Polaków”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.