Styczeń w Szczawnicy: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Szczawnicy, najważniejsze informacje miesiąca

Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się żywe choinki. Zakup drzewka to dla wielu równie ważna tradycja przed Świętami Bożego Narodzenia, co zaopatrzenie się w karpia i prezenty. Jak się okazuje żywa choinka w wielu aspektach przewyższa tą sztuczną. Ma jednak także minusy. Sprawdź jakie.

W Krakowie Sylwestra na Rynku Głównym nie będzie. W zamian miasto zaprasza na bale i mniejsze imprezy noworoczne. Mimo to znajdą się pewnie tradycjonaliści chcący puszczać fajerwerki. Z pomocą dotyczącą tego jak to robić przychodzi Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Zapewnia ona też, że polskie fajerwerki są bezpieczne, a ich rynkowa wartość oceniana jest na ok. 700 mln złotych rocznie.

W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.