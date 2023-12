Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się żywe choinki. Zakup drzewka to dla wielu równie ważna tradycja przed Świętami Bożego Narodzenia, co zaopatrzenie się w karpia i prezenty. Jak się okazuje żywa choinka w wielu aspektach przewyższa tą sztuczną. Ma jednak także minusy. Sprawdź jakie.

W Krakowie Sylwestra na Rynku Głównym nie będzie. W zamian miasto zaprasza na bale i mniejsze imprezy noworoczne. Mimo to znajdą się pewnie tradycjonaliści chcący puszczać fajerwerki. Z pomocą dotyczącą tego jak to robić przychodzi Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Zapewnia ona też, że polskie fajerwerki są bezpieczne, a ich rynkowa wartość oceniana jest na ok. 700 mln złotych rocznie.