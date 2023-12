Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te atrakcje Energylandii są czynne zimą. Sprawdź, co przygotowano w ramach tegorocznego Winter Kingdom. Zobacz zdjęcia ”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te atrakcje Energylandii są czynne zimą. Sprawdź, co przygotowano w ramach tegorocznego Winter Kingdom. Zobacz zdjęcia Po raz kolejny Energylandia wystartowała z sezonem zimowym. Podobnie jak w ubiegłych latach z tej okazji przygotowano między innymi: jarmark bożonarodzeniowy, lodowisko, snowtubing czy ogród świateł. To jednak nie wszystko. Większość atrakcji takich jak Zadra, Hyperion, Frida czy RMF Dragon są czynne. Sprawdź, z których atrakcji Energylandii możecie skorzystać w sezonie zimowym. 📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji!

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zatopione wsie na dnie jeziora. Woda pochłonęła okazałe domy i pensjonaty. Co z nich zostało? W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Nie ma żadnych oznaczeń. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Co Maryla Rodowicz będzie serwować na swoich urodzinach? Gwiazda organizuje „małą imprezkę” i uchyliła rąbka tajemnicy. Imponujące menu Maryla Rodowicz 8 grudnia będzie świętować swoje 78. urodziny. Przy okazji zakupów w popularnym francuskim supermarkecie podzieliła się historią o chrupiącej bagietce i płatnością gotówką na – bagatela – 1254 zł. Czego mogą się spodziewać urodzinowi goście Maryli Rodowicz? Raczej nie wyjdą głodni. 📢 47 nowoczesnych samochodów dla małopolskich OSP. Zapewnią szybszy dojazd do poszkodowanych W środę 6 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie 47 samochodów dla jednostek OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. Pojazdy są wyposażone w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny.

📢 Rzuć papierosy i oddychaj pełną piersią. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest podstępna i nieodwracalna. Cierpi na nią 2 mln Polaków Utrzymująca się duszność, nasilająca się przy wysiłku, przewlekły kaszel, nawracający świszczący oddech, uciążliwe odkrztuszanie plwociny – to najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą świadczyć o rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tego rodzaju schorzenie jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Polega na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza. Powoduje to trudności z oddychaniem, które stopniowo narastają.

📢 Sukienki świąteczne w stylu Ewy Wachowicz, Anny Popek i Małgorzaty Walewskiej. Te kreacje są idealne dla każdej kobiety Sukienki świąteczne powinny być eleganckie, stylowe i pasować do tych szczególnych dni, jakimi są Wigilia i Boże Narodzenie. Jak się ubrać? Warto zainspirować się sławnymi i popularnymi pięćdziesięciolatkami, które znają się na modzie i dokładnie wiedzą, jak wyglądać młodziej. Kreacje Anny Popek, Ewy Wachowicz i Małgorzaty Walewskiej zachwycają.

📢 Polski jarmark świąteczny jednym z najpopularniejszych na świecie. Mieszkańcy tego miasta mają powody do radości Krajowy kiermasz bożonarodzeniowy, według nowego badania, jest jednym z najpopularniejszych jarmarków świątecznych na świecie – w rankingu pokonał m.in. Ateny, Genewę czy Tokio. Do którego miasta w Polsce powinniśmy więc wybrać się na świąteczne zakupy? To kierunek oblegany przez turystów o każdej porze roku – zobaczcie sami. 📢 Kraków. Syreny radiowozów zawyją dla zastrzelonych policjantów. Funkcjonariusze oddają hołd zastrzelonym kolegom w całej Polsce W całym kraju we wtorek, 5 grudnia 2023 roku o godz. 17 zabrzmią syreny policyjnych radiowozów. To na cześć dwóch funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. Zostali postrzeleni we Wrocławiu w piątek 1 grudnia wieczorem, przy ul. Sudeckiej. A w poniedziałek, 4 grudnia obaj zmarli.

📢 Czy ciepło „ucieka przez głowę”? Czy zimą powinniśmy ubierać się na cebulkę? Zobacz fakty i mity o ubieraniu się w zimie Nieodpowiedni ubiór zimą naraża nas na nie tylko na zmarznięcie, ale też poważniejsze, zagrażające życiu konsekwencje, jak odmrożenia i wychłodzenie organizmu – jeśli zostaniemy dłużej na zewnątrz. Czy jednak zimą trzeba nosić czapkę i ubierać się warstwami? Na temat tych kwestii panują błędne przekonania, wyjaśniamy więc, jak jest naprawdę.

📢 Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szczawnicy? Bądź na bieżąco”?

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja". 📢 Jedyne takie trasy do jazdy na sankach w Małopolsce. SankoLandia w Muszynie Złockim zaczyna sezon zimowy SankoLandia to alternatywa dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach czy snowboardzie, a chcę poszaleć na śniegu. Dwie trasy o długości 2 i 3 kilometrów do zjazdu na specjalnych sankach wytyczono na zboczach Kotylniczego Wierchu w Muszynie Złockiem. To jedyna w Małopolsce tego typu atrakcja, która w niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna sezon zimowy.

