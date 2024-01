Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Jaki jest prywatnie i czy czuć u niego „piniondz”? Zobaczcie zdjęcia!

Piękne Małopolanki od kilku lat brylują w konkursach piękności w Polsce, a także zagranicą. Robią także kariery w świecie modelingu. Są wśród nich dziewczyny z zachodniej Małopolski. Miniony 2023 rok przyniósł sukcesy m.in. Justyny Haberki z Olkusza i Zuzanny Balonek z Zatora. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia pięknych dziewczyn z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, których urodą zachwyca się cała Polska.