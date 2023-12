Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Szczawnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W piątek (30 grudnia 2023 r.) Eryk Goczał razem z tatą Markiem i wujkiem Michałem oraz Oriolem Meną, Marciejem Martonem i Szymonem Gospodarczykiem wsiadają do samolotu i ruszają na Rajd Dakar 2024. W styczniu przez dwa tygodnie pokonają prawie 8 tys. kilometrów po Arabii Saudyjskiej. Rok temu, wówczas 18-letni Eryk zwyciężył Rajdzie Dakar w kategorii SSV.

Fajerwerki mogą być niebezpieczne jeżeli użytkowane są w sposób nieprawidłowy. Większość tego typu produktów jest prawidłowo wykonana i oznakowana, ale nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas ich użycia lub użycie ich przez dzieci może doprowadzić do poważnego wypadku.

Gdzie znaleźć żłobek w Szczawnicy? Zamierzasz wrócić do aktywności zawodowej i planujesz zapisać swojego malucha do dobrej placówki? Zobacz, jakie wymogi należy spełnić, żeby móc to zrobić. Dowiedz się również, jakie są adresy żłobków w X. Przejrzyj wizytówki żłobków w katalogu firm i wybierz jeden z nich dla Twojego dziecka.