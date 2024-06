Tygodniowy przegląd prasy 9.06.2024: Szczawnica, 2.06-8.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Vixomania, czyli porcja dobrej muzyki w wykonaniu: Killera, Enrdiu, Górskiego i Bagrola, przyciągnęła klubowiczów do Energy 2000 w Przytkowicach. Poza muzyką, organizatorzy przygotowali szereg innych niespodzianek.

Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz.