Prasówka tygodniowa z 26.05.2024 w Szczawnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce na sobotę i niedzielę 25-26 maja 2024 r. To już ostatnie mecze w ligach centralnych (w sezonie zasadniczym, możliwe są baraże), nasze drużyny walczą o awans i utrzymanie.

Domowa pizza z burratą to droga do grzesznej przyjemności. Tym grzechem jest łakomstwo. Trudno oprzeć się smakowi tłustej, kremowej burraty zestawionej z chrupiącym ciastem na pizzę. Zawsze robię go z przepisu mistrza piekarnictwa Jeffrey’a Hamelmana. Uzbrój się nieco w cierpliwość, a rozkoszny smak odwdzięczy się z nawiązką. Poznaj przepis na chrupiącą pizzę z serem burrata.