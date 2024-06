Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Szczawnicy. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pociąg z widokiem na Tatry. Małopolski hit Beliansky Express wraca na tory. Wyjątkowa podróż z Muszyny do Popradu ”?

Przegląd maja 2024 w Szczawnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pociąg z widokiem na Tatry. Małopolski hit Beliansky Express wraca na tory. Wyjątkowa podróż z Muszyny do Popradu Beliansky Express, czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry, wraca na tory i to już w najbliższy weekend (1-2 czerwca). Połączenie daje możliwość podróży na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela) aż do września. Mamy dobrą wiadomość, ceny biletów pozostały bez zmian. 📢 Kościelna dyspensa podzieliła Małopolskę. W części województwa można jeść mięso, a w części nie. Co z piątkowym grillem? Katolików w każdy piątek całego roku obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Są jednak wyjątki od tej reguły. Piątek 31 maja 2024 należy właśnie do takich dni, kiedy spożycie mięsa nie jest przekroczeniem prawa dla wierzących. Ale, ale - nie wszędzie. Kwestia dyspensy po Bożym Ciele wprowadziła wielki zamęt - część archidiecezji i diecezji ją wprowadziła część nie. W Małopolsce doprowadziło do to absurdalnej sytuacji - w myśl kościelnych reguł grzechem będzie zjedzenie karkówki z grilla w Krakowie i Tarnowie, ale już dozwolone jest to w Oświęcimiu i Proszowicach.

📢 Mnóstwo kolarzy w Lesie Wolskim w Krakowie. To był porolog 62. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Déjà vu Martona Diny 164 kolarzy z 29 grup z wielu krajów świata rozpoczęło ściganie w Małopolskim Wyścigu Górskim. To jego 62. edycja.

Prasówka czerwiec Szczawnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

📢 Droga S1 przez Beskidy to będzie szybka trasa wysoko przez góry. Przebieg już robi wrażenie. Zdjęcia Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 ma zakończyć się pod koniec lipca tego roku. Na finał inwestycji, która skróci podróż na południe Europy, czeka m.in. wielu kierowców w Małopolsce. Trasa prowadząca wysoko przez góry już teraz robi wrażenie, jak można się przekonać na zdjęciach udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa! Ceny mieszkań wciąż rosną w szaleńczym tempie i nie zanosi się na to, aby ta sytuacja uległa szybkiej zmianie. Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w Krakowie wynosi już 17 272 zł/mkw. Dla coraz większej liczby osób własne M pozostaje już tylko marzeniem. Jednak własne mieszkanie w bloku nie zawsze jest spełnieniem marzeń, czasem może prowadzić do rozczarowań i frustracji.

📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry. 📢 Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Finał Pucharu Tymbarku w Małopolsce. Dziewczęta SP Wierzchosławice (U-12) i ZSP Brzesko (U-10) zagrają w krajowym finale. WIDEO”?

📢 Najazd na Pustynię Błędowską. Majówka 2024. Przy Róży Wiatrów jak na Krupówkach. Czubatka pełna rozłożonych koców Tak jest co weekend. Pustynia Błędowska przeżywa najazd. Takich tłumów we wcześniejszych latach tu nie było. Mimo to, że zjeżdżają ludzie w olbrzymich ilościach, każdy znajduje dla siebie własny kawałek na piasku i jak chce, to rozłoży kocyk. Jest też wielu rowerzystów mknących ścieżkami wokół pustyni. Gorzej z możliwością zaparkowania. Miejsc jest mało. 📢 Piekarnia "Pawlak" w Myślachowicach spłonęła doszczętnie. Pożar wybuchł w środku nocy z 16 na 17 maja Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

📢 DJ Hazel i Camasutra w Energy 2000 rozpalili publiczność. Była szalona zabawa do białego rana. Zobacz zdjęcia Muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej – DJ Hazela i koncert zespołu Camasutra w jeden wieczór? To możliwe tylko w Energy 2000 w Przytkowicach. Przy klubowej muzyce bawiono się do rana. Chcecie wiedzieć, jak było, zobaczcie zdjęcia! 📢 Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY! Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

📢 Wiele wsi zniknęło pod wodą. A wraz z nimi: wille, pensjonaty, domy. Zobaczcie zdjęcia W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Nowe fakty po zbrodni w Woli Szczucińskiej, matka zamordowanych dziewczynek trafiła na oddział psychiatryczny Monika B., matka zamordowanych dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, trafiła na oddział psychiatryczny w Tarnowie. Jak na razie śledczy nie przedstawili jej zarzutów zabójstwa swoich córek, ponieważ nie pozwala na to stan zdrowia 40-latki. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie kobiety.

📢 Niezwykłe widowisko nad Krakowem i Małopolską! Zorze z fantastycznymi kolorami Noc, a niebo świeci wieloma kolorami. Nieprawdopodobne widowisko zafundowało nam słońce poprzez liczne rozbłyski i siłę tych rozbłysków. Ziemia była otoczona niezwykłymi barwami. Niektórzy straszyli nawet, że zabraknie prądu w tym czasie, ale nic takiego się nie działo. Natomiast widowisko było emocjonujące. Tej nocy wiele osób nie spało. 📢 Zmarł Jacek Zieliński, jeden z legendarnych Skaldów. To on wyśpiewał największe przeboje krakowskiej grupy. Miał 77 lat Zmarł Jacek Zieliński, współtwórca legendarnego zespołu Skaldowie. Od urodzenia mieszkał w Krakowie, tym roku skończył 77 lata. O jego śmierci poinformowała Piwnica pod Baranami. Przyczyną śmierci był nowotwór złośliwy, z którym artysta walczył od sześciu lat. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Szczawnica, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Majówki przy kapliczkach, czyli piękna polska, wymierająca tradycja. Maryjnie pieśni rozbrzmiały w Wygiełzowie. Zobacz zdjęcia i wideo”?

📢 Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Szczawnicy? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o bieganiu i biegaczach. Sport to zdrowie? Biegacze wiedzą najlepiej! Śmieszne obrazki o bieganiu rozbawią do łez 1.05.2024”?

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.