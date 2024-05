Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

ZSP Brzesko (U-10) i SP Wierzchosławice (U-12) wśród dziewcząt i SP Niepołomice (U-8) wśród chłopców, wygrały finał wojewódzki XXIV edycji turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, rozegranym w Wadowicach. Przepustkę do finału ogólnopolskiego zapewniły sobie drużyny dziewcząt natomiast chłopcy zakończyli rywalizację na szczeblu wojewódzkim. Na zwycięzców w kategorii U-10 i U-12 czeka wyjazd na Finał Ogólnopolski do Warszawy i walka o Wielki Finał na PGE Narodowym przed meczem Polska – Turcja.

Ratownicy medyczni oraz policjanci interweniowali w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie Zatora, gdzie 13-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego, przebywając w łazience urodziła dziecko. Nastolatka oraz noworodek pod opieką ratowników zostali przewiezieni do szpitala.

Ten zdrowy napój probiotyczny ugasi pragnienie w czasie gorących dni. Kojarzy się z latem i jest zdrowszym zamiennikiem piwa czy napojów gazowanych. Poprawia trawienie, opóźnia procesy starzenia, a przy tym jest smaczny i orzeźwiający. Kwas chlebowy mogą pić także cukrzycy czy osoby odchudzające się, a nawet sięgają po niego dzieci i kobiety w ciąży. Czy jednak powinny go pić? Dobry i zdrowy kwas chlebowy możesz zrobić samodzielnie w domu. Wypróbuj prosty przepis.

Muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej – DJ Hazela i koncert zespołu Camasutra w jeden wieczór? To możliwe tylko w Energy 2000 w Przytkowicach. Przy klubowej muzyce bawiono się do rana. Chcecie wiedzieć, jak było, zobaczcie zdjęcia!

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 17-19 maja 2024 r. Na swoich stadionach grają m.in. piłkarskie drużyny Cracovii i Wieczystej.

Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

Papieskie muzeum - Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach udostępniło nową wystawę z okazji podwójnego jubileuszu „DOM. Wczoraj, dziś, zawsze”. W tym roku mija 40 lat od otwarcia muzeum i 10 lat od jego całkowitej przebudowy.

Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "nie wiadomo czego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.