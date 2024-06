Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co Michał Probierz wyczaruje na Euro? Memy o nietuzinkowym trenerze Polaków. Internet go kocha!”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Co Michał Probierz wyczaruje na Euro? Memy o nietuzinkowym trenerze Polaków. Internet go kocha! Michał Probierz to trener nietuzinkowy, nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Potrafi zaskoczyć, zadziwić, rozśmieszyć, zaszokować lub - tak, tak - zaimponować. Internauci uwielbiają takie postaci, nic więc dziwnego, że na bieżąco komentują każde jego wystąpienie. A komentarz w sieci, to oczywiście obrazek, najlepiej z krótkim, dosadnym tekstem. Z okazji Euro 2024 zebraliśmy najlepsze memy odnoszące się do byłego trenera Wisły Kraków i Cracovii, bo to mu się po prostu należało. Za podtrzymane nadzieje po beznadziei Fernando Santosa i za awans, tyle spodziewany, co nie. Zaglądając do galerii, trzymajmy kciuki za selekcjonera i jego armadę, która poleciała do Niemiec po należny jej tytuł. 📢 Tajemnicza, bezludna Małpia Wyspa pośrodku Jeziora Rożnowskiego z zaskakującą historią i całkowitym zakaz wstępu. Co tam się znajduje? Grodzisko czyli Małpia Wyspa, jest bezludną wyspą położoną na Jeziorze Rożnowskim. Obowiązuje na nią bezwzględny zakaz wstępu i owiana jest wieloma tajemnicami. Budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców. Od lat rządzi tam przyroda, która skrywa zaskakującą historię. Sprawdźcie, co się na niej znajduje i zobaczcie zdjęcia miejsca, które od lat zamknięte jest dla ludzi.

📢 Plebiscyt MISTRZOWIE MOTORYZACJI rozstrzygnięty. Poznaliśmy laureatów. Oto najlepsi w województwie małopolskim Kierowcy zawodowi, mechanicy, warsztaty samochodowe, instruktorzy jazdy. Między innymi w tych kategoriach zostali wyróżnieni ludzie związani z motoryzacją. Poznaliśmy laureatów w naszym corocznym plebiscycie Mistrzowie Motoryzacji. Możecie sprawdzić już najlepszą trójkę w dziewięciu konkursowych kategoriach w naszym województwie.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na Euro 2024 z piosenkami jakoś słabo. Na mundial 2018 to był wysyp propozycji! Dla muzyków mistrzostwa w piłce nożnej to szansa, by zaistnieć - stworzyć numer, który kibice będą nucić przed, w trakcie i po meczu. Na Euro2024 propozycji hitów nie jest zbyt dużo, ale w 2018 roku przed mistrzostwami świata w internecie hulało ponad... 40 propozycji!!! Piłkarskie kawałki wzbudzają różne emocje, ale jeszcze żaden nie osiągnął sukcesu jakim było pamiętne "koko koko Euro spoko" na Euro 2012 Polska-Ukraina. Bo co by nie powiedzieć, szlagier zespołu Jarzębina zna chyba każdy do dziś.

📢 To będzie hit?! Kim jest Jagoda, która zaśpiewała Polakom piosenkę na Euro 2024? Zobaczcie zdjęcia "Nasi gol, gol! Nasi gol, gol! Cały czas piłka w grze..." - tak zaczyna się piosenka nagrana dla polskich piłkarzy i kibiców z okazji Euro 2024. Do utworu powstał teledysk, zdjęcia kręcono koło Stadionu Narodowego w Warszawie. A kim jest urocza blondynka, która w tanecznym rytmie wyśpiewuje Robertowi Lewandowskiemu i spółce: "Chłopaki, my jesteśmy z wami na dobre i na złe!"? Panie i panowie, poznajcie Jagodę! 📢 Muzyczne Powitanie Lata w Kuter Porcie. Plażowe szaleństwo, koncerty plenerowe i zabawa taneczna! Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, co oznacza, że już niebawem w Krakowie i okolicach rozpocznie się sezon imprez plenerowych. Jeden z nich, zdecydowanie należąca do tych wyjątkowych, już za kilkanaście dni odbędzie się w Kuter Porcie w Nieznanowicach. W programie Muzycznego Powitania Lata liczne atrakcje - zarówno dla dorosłych, jak i tych najmłodszych. Co będzie się działo? Kto wystąpi? Jak zdobyć bilet? Sprawdź koniecznie.

📢 Uwaga na złośliwe oprogramowanie w wyszukiwarce Google – klikniesz w reklamę i zaczną się kłopoty Nie klikaj w te reklamy w wyszukiwarce Google. To oszustwo, które grozi kradzieżą twoich danych osobowych, a nawet pieniędzy po uzyskaniu dostępu do twojego konta. Jak działa nowa kampania cyberprzestępstw, na co uważać i co zrobić, gdy trafi się na takie podstępne oszustwo? Sprawdź i nie daj się oszukać. 📢 Szóstka w Lotto Plus w Oświęcimiu. To druga główna wygrana w tej kolekturze na os. Chemików Weekend przyniósł graczowi LOTTO, który kupon puścił w Oświęcimiu wysoką wygraną! Szczęściarz "przygarnął" równiutki milion złotych. Kupon puścił w kolekturze na os. Chemików, a dokładnie przy ul. Bema 8A w Oświęcimiu. To druga "szóstka" w tej kolekturze (02015159)

📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Capitan Folk porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (8 czerwca) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Ponadto wystąpił Capitan Folk. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 11 najlepszych sanatoriów w Polsce na lato 2024. Sprawdź, co piszą o nich internauci w opiniach Google Wypoczynek w sanatorium to marzenie wielu Polek i Polaków. Ale który zakład wybrać, by jak najbardziej skorzystać z turnusu i naprawdę poczuć się dużo lepiej? Uzdrowisk w Polsce jest prawie 50, więc wybór nie jest łatwy. By ci pomóc, stworzyłem ranking 11 najlepszych polskich sanatoriów, oparty o opinie samych kuracjuszy. Przekonaj się, które sanatoria i uzdrowiska cieszą się największym zainteresowaniem i najlepszą opinią wśród Polaków. 📢 Są ostateczne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kto otrzymał mandat z małopolskiej listy? Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek (10 czerwca) przed południem przedstawiła oficjalne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je Koalicja Obywatelska z 37,06 proc. głosów, przed Prawem i Sprawiedliwością – 36,16 proc., Konfederacją – 12,08 proc., Trzecią Drogą – 6,91 proc. i Lewicą – 6,3 proc.

📢 Prawo i Sprawiedliwość wygrywa eurowybory w Małopolsce. Beata Szydło z najlepszym wynikiem W Eurowyborach 2024 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,10 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 29,02 proc., a kolejne pozycje zajęły: Konfederacja - 14,66 proc., Trzecia Droga - 7,08 proc., Lewica - 4,75 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 0,75 proc., Normalny Kraj - 0,28 proc., Polexit - 0,26 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 0,08 proc.

📢 Wyniki ostateczne wyborów do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie oraz w Świętokrzyskiem W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto ostateczne wyniki.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 9.06.2024: Szczawnica, 2.06-8.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Vixomania w Energy 2000 w Przytkowicach, czyli szalona zabawa przy muzyce Killera, Endriu, Górskiego i Bagrola. Zdjęcia”? 📢 Nocna ulewa i burza w Krakowie. Załamanie pogody i drugi stopień ostrzeżenia Po upalnej sobocie w nocy nastąpiło załamanie pogody. Silna burza przeszła nad Krakowem z soboty na niedzielę. Mocno grzmiało i spadło sporo deszczu. Zmieniły się prognozy pogody dla Małopolski. W Krakowie i kilku powiatach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia.

