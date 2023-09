Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Szczawnica, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „FAME MMA 19 na żywo: wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Transmisja stream online”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 FAME MMA 19 na żywo: wyniki gali w Krakowie. Tańcula - Ferrari LIVE. Transmisja stream online Gala FAME MMA 19 na żywo odbyła się w sobotę, 2 września 2023 r. w Krakowie. Oto wyniki, sprawdź, kto walczył, kto wygrał w Tauron Arenie. Gwoździem programu walk celebrytów było starcie Arkadiusz Tańcula - Amadeusz "Ferrari” Roślik. Zobacz w galerii zdjęcia uczestników, link poniżej. 📢 Tragedia w Tatrach. Nie żyje mężczyzna, który spadł w 200 metrową przepaść W sobotę, w rejonie grani Tatr, pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a Wrotami Chałubińskiego turysta spadł w przepaść około 150 – 200 m. Zginął na miejscu – poinformował ratownik TOPR Adam Marasek. Ratownicy TOPR przy pomocy śmigłowca przetransportowali ciało turysty do Zakopanego.

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzięki nim będziesz zdrowsza! Strony internetowe, które pomogą w dbaniu o formę i dietę. Choć są darmowe, mało kto o nich wie Układanie i zbilansowanie posiłków, przestrzeganie pór ich jedzenia, wyszukiwanie odpowiednich ćwiczeń – to wszystko może skutecznie zniechęcać do tego, by o siebie zadbać. W tym wysiłku mogą pomóc darmowe narzędzia, dzięki którym życie stanie się prostsze. Przedstawiamy strony internetowe przydatne, gdy planujemy zmianę nawyków żywieniowych oraz rozpoczęcie przygody ze sportem.

📢 We wsi zbudowali zamek ze słomy – to witacz dożynkowy! Jest fosa, brama, a nawet książę na koniu i królewna w okienku – Zamek ze słomy zachwycił mnie i musiałam się zatrzymać! Jestem pod ogromnych wrażeniem pomysłowości i zaangażowania ludzi – mówi nam jedna ze zwiedzających ogromnych rozmiarów witacz dożynkowy w Sierakowie. Mieszkańcy tej kujawsko-pomorskiej wsi co roku zaskakują rozmachem swojej ozdoby. Na zamkowym dziedzińcu sporo się dzieje. Koniecznie zajrzyjcie! 📢 PiS odsłania wyborcze karty. Oto "jedynki" do Sejmu w Małopolsce. Większych zaskoczeń na listach nie ma Małgorzata Wasserman w Krakowie, Ryszard Terlecki w Nowym Sączu, Anna Pieczarka w Tarnowie oraz Rafał Bochenek w Chrzanowie - to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na posłów, którzy wystartują z pierwszej pozycji listy wyborczej. Nazwiska podał podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

📢 Używasz suszonych ziół? Nie musisz ich kupować – wysusz je sam. Będzie tanio i dobrze! Sprawdź, jak suszyć zioła w domu Suszone zioła można kupić przez cały rok, ale znacznie lepszym pomysłem jest ich samodzielne wyhodowanie lub zebranie i wysuszenie. Suszenie ziół jest banalnie proste i można to robić na kilka sposobów, ale trzeba przestrzegać kilku zasad, żeby nie straciły zapachu, smaku i właściwości. Sprawdź, jak suszyć zioła tradycyjnie, w piekarniku i suszarce. 📢 Polska wyspa nowym ulubionym kierunkiem Słowaków na jesienne wakacje Wyspa Sobieszewska to prawdziwa perła Gdańska. Znajdują się na niej dwie rezerwaty przyrody, a przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego znalazły swoje siedlisko foki. To także kraina bursztynu, który czeka ukryty w piasku. Te wyjątkowe atrakcje skradły serca naszych sąsiadów ze Słowacji.

📢 Nawałnice przeszły przez Małopolskę. 338 interwencji strażaków 338 interwencji małopolskich strażaków w ostatnich godzinach związanych z silnym wiatrem oraz opadem deszczu. Najwięcej pracy w południowo - wschodniej części województwa: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Sącz. Zniszczone dachy i elewacje budynków, Nieprzejezdne drogi i drzewa powalone na samochody, Zerwane i uszkodzone dachy. 📢 SPRAWOZDANIE 2019-2023 Andrzej GUT-MOSTOWY Wiceminister Sportu i Turystyki Poseł na Sejm RP 📢 Czy legionella jest poważnym zagrożeniem? Jak można się nią zarazić, jakie są objawy oraz leczenie Legionella stała się jednym z głównych tematów zainteresowania Polaków w ostatnich dniach. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są objawy tej choroby i jaki sposób leczenia. Czy można się nią zarazić, korzystając ze zraszaczy w centrach miast lub z tężni solankowych i komór inhalacyjnych?

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą się we wrześniu 29.08.23 Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! 📢 Jak rozpoznać chorobę legionistów? Prosty test możesz zrobić samodzielnie. Ile kosztuje test na Legionellę? Legionella i choroba legionistów zatacza coraz większe kręgi. Przypadki legionellozy są potwierdzane w kolejnych województwach. GIS wydał zalecenia, które mają pomóc ustrzec się przed tą formą zapalenia płuc. Jak rozpoznać legionellozę? Warto poznać objawy choroby, a w razie podejrzenia zakażenia wykonać prosty test – nawet samodzielnie. 📢 Claudia Schiffer ma 53 lata i figurę nastolatki! Zobacz, jak modelka dba o urodę oraz sylwetkę Claudia Schiffer to jedna z najpopularniejszych modelek na świecie. Celebrytka w sierpniu tego roku skończyła 53 lata, a wciąż zachwyca zarówno szczupłą sylwetką, jak i gładką twarzą bez zmarszczek. Jak to robi? Nie tylko ciężko pracuje, ale też trzyma się restrykcyjnych zasad. Zdradzamy, jak Claudia Schiffer je i co ćwiczy, a nawet w jaki sposób dba o cerę oraz po co sięga, wykonując makijaż.

📢 Młodzi filmowcy zjechali się do Rytra. Wzięli udział w warsztatach filmowych Netflix i KIPA Branża filmowa daje szansę na ciągły rozwój, ciekawe przygody i wykorzystanie swojego potencjału. Do tego starali się przekonać młodych i utalentowanych przyszłych filmowców organizatorzy warsztatów filmowych „Nakręć się na przyszłość”, zorganizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA) oraz Netflix. Z całego regionu do Rytra (powiat nowosądecki) zjechało się dwudziestu wybranych wcześniej spośród prawie sześćdziesięciu chętnych Małopolan, aby pod okiem profesjonalistów szlifować swój talent.

📢 Pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella w Małopolsce. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana została do szpitala W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

