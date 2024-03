Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Szczawnica, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy

Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie!

Był nazistą, agentem niemieckiego wywiadu, kobieciarzem, pijakiem i sybarytą. Ale do historii przeszedł jako człowiek, który uratował przed śmiercią w Holokauście ponad tysiąc Żydów.

Nowe przepisy dotyczące m.in. przyznania prawa do korzystania poza kolejką z badań i porady lekarza nowej grupie pacjentów, a także opieki koordynowanej oraz pacjentów onkologicznych wejdą w życie już 1 marca. Zmiany dotyczą zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mają być ułatwieniem, ale czy na pewno tak się stanie? Sprawdź, co się zmieni i co cię czeka od marca w przychodni, poradni czy szpitalu.

W Tatrach kwitną już krokusy! To wyjątkowo piękne, choć nietypowe. Mamy przecież końcówkę lutego! Wysoka temperatura zrobiła jednak swoje. Krokusy obserwować można już na Polanie Chochołowskiej, w Dolinie Kościeliskiej, na Groniku w Kościelisku, a także w samym Zakopanem.

Morskie Oko w Tatrach zaczęło rozmarzać. Na lodowej tafli pojawiła się woda, a przy brzegu lód w ogóle zaczyna znikać. Dlatego Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów by nie wchodzili już na lód. Bo to może być poważnym zagrożeniem.