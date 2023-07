Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czosnek sadzi się w dwóch terminach – jesienią lub wiosną – i właśnie od terminu sadzenia zależy pora jego wykopywania. Czosnek ozimy wykopuje się wcześniej, wiosenny później. Podpowiadamy, kiedy to zrobić i jak rozpoznać, czy czosnek jest już gotowy do wykopania. Sprawdźcie też, co z nim dalej zrobić i jak suszyć, żeby był trwały. Instrukcja krok po kroku.

Magic Night & Beach Party to wyjątkowa, cykliczna impreza organizowana w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Za nami pierwsze wydanie. Goście parku w minioną sobotę (15 lipca) bawili się tam aż do godz. 23. Do ich dyspozycji były pięknie oświetlone roller coastery oraz inne atrakcje oferowany przez to miejsce.

Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.