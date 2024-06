Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Szczawnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Najlepsze pierogi z bobem to doskonała alternatywa wobec tradycyjnego dania. Wyjątkowe zestawienie bobu i fety stworzy ulubiony farsz dla twojej rodziny. Zachęcam cię do podania ich z okrasą z boczku i przyrumienionej cebuli. Poznaj sposób na babciny przepis w nowoczesnej formie.

Szał na trybunach. W strefach kibica Euro 2024 w dużych miastach kibice szaleją przy każdym golu. Szaliki fruwają w powietrzu. A co dzieje się w strefach kibica na prowincji? Zobaczcie te zdjęcia, bo tego opisać się nie da.

Maciej Maleńczuk wystąpi na Święcie Małopolskiej Jury. Gdzie? Na Pustyni Błędowskiej, a dokładniej przy tarasach Róża Wiatrów. Wielka plenerowa impreza rozpocznie się o godz. 17 w sobotę 22 czerwca i potrwa do nocy. Będą koncerty i wiele innych atrakcji.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Złociste, chrupiące placki z twarogu i ziemniaków są idealnym pomysłem na prosty, pożywny obiad. Smakują trochę jak pierogi ruskie, ale znacznie łatwej je zrobić. Podaj do nich smakowitą surówkę z młodej kapusty. Pyszny, letni obiad gotowy!

Barszcz Sosnowskiego i barszcz olbrzymi to jedne z najbardziej niebezpiecznych roślin w naszym regionie. W czasie kwitnienia dotknięcie ich, zbliżenie się do niej, czy nawet wdychanie wydzielanych przez roślinę olejków może skutkować poważnymi poparzeniami. Sprawdź jak rozpoznać Barszcz Sosnowskiego i gdzie najczęściej można go spotkać w Małopolsce?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co Michał Probierz wyczaruje na Euro? Memy o nietuzinkowym trenerze Polaków. Internet go kocha!”?