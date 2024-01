Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skoki narciarskie. Barwna historia Pucharu Świata w Wiśle: skandal, sensacyjni zwycięzcy, dużo sukcesów Polaków”?

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Skoki narciarskie. Barwna historia Pucharu Świata w Wiśle: skandal, sensacyjni zwycięzcy, dużo sukcesów Polaków W tym sezonie (2023-2024) Wisła gości najlepszych zawodników globu już po raz 12. Zawody na skoczni im. Adama Małysza na stałe wpisały się w środowisko skoków narciarskich. Przypominamy dotychczasowe konkursy Pucharu Świata w Beskidach. 📢 Ranking Perspektyw 2024. V LO wciąż najlepszym liceum w Małopolsce i drugim w kraju. TOP 20 szkół z regionu Znamy już najnowszy najbardziej prestiżowy ranking edukacyjny w Polsce - Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W tegorocznej, 26. jego edycji - tak jak w poprzednich latach - najwyżej spośród ogólniaków z Małopolski uplasowało się V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. "Piątka" pozostaje drugim najlepszym liceum w kraju - po warszawskim XIV LO. W zestawieniu techników z całej Polski o dwie pozycje spadło Technikum Łączności z Krakowa, pozostając przy tym liderem w województwie. Z najnowszego rankingu wyłowiliśmy 20 najlepszych szkół w Krakowie i Małopolsce. Ten lokalny TOP 20 prezentujemy na kolejnych slajdach.

📢 Głosujcie na swoje miasto i pomagajcie potrzebującym. Zostały ostatnie dni! Na Wasze głosy czekamy do 15 stycznia! Które miasto zwycięży w regionalnym etapie plebiscytu i przejdzie do ogólnopolskiej rywalizacji? Kalwaria Zebrzydowska? A może Wieliczka lub Kraków? Do 15 stycznia do południa możecie głosować, pamiętając, że to nie tylko konkurs - to też nasze wspólne coroczne pomaganie. Zdobyte nagrody trafią do potrzebujących.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najpopularniejsze rasy psów w Polsce! Te szczeniaki najczęściej kupowano w 2023 roku Przed kilkoma laty najpopularniejszymi psami w Polsce były labradory. Do tej pory szczenięta tej rasy są chętnie kupowane przez rodziny z dziećmi oraz młode osoby, szukające inteligentnego, posłusznego, wesołego, przyjacielskiego i spokojnego psa. Obecnie największą popularnością cieszą się owczarki niemieckie! Zobaczcie nasze zestawienie najchętniej kupowanych ras szczeniąt przez Polaków!

📢 PolSKI Turniej w skokach narciarskich inny niż wszystkie. Czas na Puchar Świata w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem Kibiców skoków narciarskich w naszym kraju czeka nie lada gratka - PolSKI Turniej. Podczas zawodów Pucharu Świata w ciągu 10 kolejnych dni aż 8 będzie ze skokami, odbędzie się w tym czasie pięć konkursów: w Wiśle (12-14 stycznia), Szczyrku (16-17 stycznia) i Zakopanem (19-21 stycznia). Całość rywalizacji złoży się na serię, w której skoczkowie walczyć będą o dodatkową premię - 50 tysięcy euro. 📢 Kłucie w sercu – co robić, gdy się pojawi i jak rozpoznać jego przyczynę? Sprawdź, kiedy jest groźne i może zagrażać życiu Kłucie w sercu zazwyczaj budzi w nas niepokój. Kojarzone jest z chorobami serca, choć często nie ma z nimi nic wspólnego. Sprawdź, czy najczęstsze przyczyny kłucia w sercu i zobacz, co robić, kiedy wystąpi ból w klatce piersiowej.

📢 Kolęda 2024: Ile powinno się dawać księdzu po kolędzie? Takie kwoty Małopolanie wkładają do kopert Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.

📢 Termy Chochołowskie: tam uciekniecie przed zimnem i nudą. Atrakcje, zabiegi, cennik i noclegi – wszystko, co musicie wiedzieć przed wizytą Zima wróciła do Polski, a wraz z nią trzaskający mróz. W taką pogodę marzymy o relaksie w gorących źródłach, najlepiej w miejscu z atrakcjami dla całej rodziny, by zajęcie miały także dzieci. Takim miejscem są Termy Chochołowskie – jedna z największych atrakcji Podhala. Sprawdźcie, co można tu robić, gdzie przenocować i ile kosztują bilety. Zapraszamy do przewodnika: Termy Chochołowskie – wszystko, co trzeba wiedzieć przed zaplanowaniem weekendowego pobytu.

📢 Karnawał, szalona impreza w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Co tam się działo!? Zobacz zdjęcia Ekipa Gombao 33 w składzie 33 Szczepan, 33 Wyguś, 33 Tadeo gościła w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To była impreza w hip-hopowych rytmach, które doskonale znają młodzi goście dyskoteki. Podczas imprezy na głównej scenie pojawili się także dobrze znani didżeje Thomas, Don Pablo, Daniels oraz Pancza. Zobacz, co tam się działo. 📢 Mini pączki na budyniu, które rozpływają się w ustach. Przepis na ciasto bez dodatku drożdży. Pyszne, mięciutkie pączki zrobisz w mig Sekretem delikatnych mięciutkich mini pączków jest ugotowany budyń, który dodajemy do ciasta. Dzięki niemu pączki są delikatne jak chmurka, pachną wanilią i rozpływają się w ustach. Nie trzeba nawet dodawać do nich drożdży, więc przygotowanie zajmuje dosłownie kilka chwil. Możesz się nimi zajadać przez cały karnawał.

📢 Nie tylko zamek w Łapalicach. Inny wielki i tajemniczy projekt słynnego inwestora z Gdańska Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia.

