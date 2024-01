Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Usmażenie dorsza w panierce może przysporzyć kilka trudności. A to panierka przywiera do patelni, albo ryba rozpada się pod wpływem temperatury. Na każdy z tych scenariuszy można znaleźć odpowiednią metodę i zaradzić potencjalnej katastrofie. Wystarczy wypróbować prosty przepis na dorsza w panierce, aby cieszyć się pysznym obiadem. Tym daniem będą się rozkoszować najwięksi smakosze ryb.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska, której realizacja także trwa, stanie się dla kierowców z Małopolski zachodniej bramą na południe Europy. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy z powietrza na początku stycznia 2024 udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

Podróżowanie bez lotów staje się coraz bardziej atrakcyjne, a pociągi dalekobieżne w Europie przeżywają prawdziwy renesans. Nowoczesne połączenia zapewniają podróżnym wygodę, ekologiczność i niezapomniane widoki. Oto kilka najnowszych tras, które z pewnością przyciągną pasażerów w 2024 roku.

W okresie jesienno-zimowym, gdy słońca mamy jak na lekarstwo suplementacja witaminy D3 jest niezbędna do prawidłowego działania układu kostnego, odpornościowego i nerwowego. Bierzesz witaminę D, a mimo to często chorujesz? Prawdopodobnie popełniasz błędy, które utrudniają przyswajanie witaminy słońca. Jest kilka czynników, które osłabiają jej wchłanianie, przez co nawet łykanie odpowiedniej dawki nie daje żadnych efektów. Sprawdź, co ułatwia, a co utrudnia jej wchłanianie, aby nie dopuścić do niedoborów witaminy D.