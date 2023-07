Prasówka 2.07.2023 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 25.06 do 1.07.2023

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Szczawnicy. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Lato nad Wisłą, Sołą, Skawą i Przemszą. Zobacz archiwalne fotografie, jak kiedyś plażowano nad brzegami rzek w Małopolsce. Galeria"? 📢 Najpiękniejsze kobiety świata w Krynicy Zdroju. Kandydatki do tytuł Miss Supranational na zgrupowaniu w sądeckim uzdrowisku W Krynicy-Zdroju trwa zgrupowanie najpiękniejszych kobiet z całego świata, które wezmą udział w finale Miss Supranational 2023. Kandydatki, które w następny weekend zwalczą o tytuł najpiękniejszej będą tam do 16 lipca. Uzdrowisko tętni życiem, a kandydatki przygotowują się do wielkiego finału, który odbędzie się w Nowym Sączu.

📢 Będziesz mieć sokoli wzrok i super odporność. Ta mikstura odmłodzi i obniży poziom cukru. Wypróbuj przepis babci na pyszną i zdrową nalewkę Już nasze babcie stosowały ją jako lek na przeziębienie, anginę czy zapalenie gardła. Nalewka z czarnej porzeczki wzmacnia odporność, a oprócz tego opóźnia procesy starzenia, wyostrza wzrok i obniża poziom cholesterolu oraz cukru we krwi. Do tego jest bardzo łatwa do przygotowania, potrzebne będą tylko cztery składniki. Wypróbuj przepis babci na smaczną i zdrową nalewkę z czarnej porzeczki.

Tygodniowa prasówka 2.07.2023: 25.06-1.07.2023 Szczawnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy Targ. Na zakopiance z auta dostawczego wypadły... skóry zwierzęce O zdarzeniu na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował portal Małopolska Alarmowo. "Zakopianka, na wysokości królowej Jadwigi/Dworzec dekada, z auta dostawczego wypadły skóry zwierzęce, prawy pas zajęty. Służby na miejscu" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

📢 Darmowe autostrady dla kierowców od 1 lipca. Którymi odcinkami i kto pojedzie bez opłat? Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która znosi opłaty za przejazd samochodów osobowych państwowymi autostradami. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca br. 📢 Lato nad Wisłą, Sołą, Skawą i Przemszą. Zobacz archiwalne fotografie, jak kiedyś plażowano nad brzegami rzek w Małopolsce. Galeria Wisła, Soła, Skawa czy Przemsza były kiedyś ulubionymi miejscami letniego wypoczynku. Nad Wisłą plażowano od Oświęcimia do Krakowa, nad Skawą w Wadowicach i Zatorze, nad Sołą od Kęt do Oświęcimia, a nad Przemszą w Chełmku. Ludzie wylegiwali się na kamienistych lub piaszczystych brzegach, szukali ochłody w rzekach czy pływali na kajakach. Zobaczcie galerię zdjęć, jak kiedyś odpoczywano nad małopolskimi rzekami 📢 Giganci Kultury 2023. Dr Sebastian Zupok: inwestujemy w kulturę i widzimy, że ma to sens W środę 21 czerwca na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Giganci Kultury 2023. W trakcie wydarzenia uhonorowano instytucje, marki oraz osobistości, które wspierają rodzimą kulturę, a także aktywnie angażują się w działania promujące sztukę i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z dr Sebastianem Zupokiem, reprezentującym Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu, który wziął udział w uroczystości.

📢 Ice bucket challange, harlem shake. Te trendy i challenge podbijały Internet. Internauci szaleli na ich punkcie pamiętacie je? Internet rządzi się swoimi prawami. Bawi, uczy ale też łączy ludzi często w nietypowy sposób. Jeszcze zanim pojawiły się popularne aplikacje, na których challenge stały się codziennością, Internet podbijały pojedyncze wzywania i trendy, które z pewnością zna każdy kto przeglądał strony internetowe w czasie ich królowania. Pamiętacie je? A może sami braliście w nich udział?

📢 Niewinna letnia fryzura może prowadzić do trwałej utraty włosów! Trycholog ostrzega – „grozi łysieniem” Lato to czas, kiedy chętnie eksperymentujemy z włosami. Na więcej pozwalamy też dzieciom – na ich głowach pojawiają się kolorowe pasma, doczepiane warkoczyki. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jedna z tych praktyk jest szczególnie niebezpieczna i może prowadzić do łysienia trakcyjnego. Popularna trycholog ostrzega przed fatalnymi skutkami noszenia takiej fryzury przez dzieci i dorosłych.

📢 Naukowcy alarmują: czujesz, że pogorszył ci się węch? Utrata tego zmysłu może wiązać się z depresją i demencją Wyniki najnowszych badań pokazują, że osłabiony węch lub jego zupełna utrata mogą wiązać się z wyższym ryzykiem wystąpienia depresji i demencji u seniorów. Anosmia jest nie tylko wczesnym sygnałem ostrzegawczym o chorobach neurodegeneracyjnych, ale może także zwiastować zgon. 📢 Lampa wisząca w salonie – jak ją przesunąć bez kucia sufitu? To proste! Sprawdź, jak zmienić lokalizację oświetlenia sufitowego bez remontu Jak przesunąć lampę na suficie bez kosztownego remontu w salonie czy sypialni? To całkiem proste. Wystarczy kupić w sklepie odpowiednie oświetlenie. Taka lampa nie tylko ułatwi nam stworzenie wymarzonej aranżacji, ale też nietuzinkowo ozdobi wnętrze. Podpowiadamy, jakie oświetlenie sufitowe sprawdzi się nad stołem w jadalni czy nad sofą w salonie.

📢 Trzech młodych mężczyzn potrąconych na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu. Wstrząsające nagranie wypadku Na Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na oznakowanym przejściu dla pieszych zostało potrąconych przez samochód osobowy trzech młodych mężczyzn. 29-letni obywatel Słowacji nie zatrzymał się przed pasami i wjechał w przechodzących nastolatków. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie, na którym widać, jak doszło do wypadku.

📢 Z aplikacją na grzyby do lasu. Studenci wymyślili coś dla grzybiarzy Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków "Geo IT" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów "Mikron" utworzyło stronę internetową z aplikacją na temat gatunków grzybów oraz ich lokalizacji w polskich lasach. W aplikacji można odnaleźć informacje na temat konkretnych gatunków grzybów, do jakiej rodziny należą, a dzięki krótkiemu opisowi można poznać ich szczególne cechy.

📢 „Na dobre i na złe”, „Znachor”, „Dr House” i inni, czyli dlaczego kochamy seriale i filmy o tematyce medycznej Seriale od lat są jedną z ulubionych opcji spędzania wolnego czasu. Losy bohaterów śledzimy z wypiekami na twarzy i zapartym tchem. To, co dzieje się za drzwiami szpitali i przychodni jest szczególnie pociągające dla osób, które czasami korzystają z opieki zdrowotnej, ale chciałyby też wiedzieć więcej i zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony. Co sprawia, że tak bardzo lubimy seriale i filmy medyczne? 📢 Lek na bóle brzucha wycofany z aptek. GIF ostrzega: może stwarzać ryzyko dla zdrowia. Sprawdź, czy masz go w domu Leku na ból brzucha i niestrawność nie znajdziesz w aptece. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymuje w obrocie wszystkie serie produktu, ponieważ nie spełnia on wymagań jakościowych. Jego przyjmowanie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta.

📢 Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Benassi Bros przypomnieli hity sprzed lat. Mamy zdjęcia! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Klubowicze mogli na żywo posłuchać legendarnego, włoskiego duetu Benassi Bros. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Lubisz teleturnieje? Tę grę musisz mieć, jeśli szukasz rozrywki na imprezę lub rodzinny wieczór. Zobacz, czym jest Brain Show Teleturnieje to jedna z ulubionych form programów rozrywkowych wśród widzów. Pozwalają nie tylko dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, ale również sprawdzić swoją wiedzę w przeróżnych dziedzinach. Wiele gier wideo bazuje na tym formacie, pozwalając graczom wcielić się w uczestnika teleturnieju i rywalizować z innymi o zwycięstwo. Mało która pozwala jednak robić to w języku polskim. Jeśli szukasz dobrego tytułu na deszczowe wieczory z rodziną lub znajomymi, Brain Show może przypaść ci do gustu.

📢 Naprawa samochodu. Które marki aut są najczęstszymi klientami warsztatów? Mamy raport Eksperci z portalu DobryMechanik.pl sprawdzili koszty serwisu i napraw dla 30 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce. Z analizy wizyt z ostatnich 12 miesięcy wynika, że najczęstszymi klientami warsztatów są posiadacze marek Opel, Ford, Renault, Audi oraz Skoda. Najwyższe koszty pojedynczej wizyty ponoszą kierowcy Alfa Romeo. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Szczawnica, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczawnicy Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem. Nawałnice na Sądecczyźnie”?

