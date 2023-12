Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szczawnicy? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ralph Kaminski prywatnie. Tak żyje na co dzień gwiazda polskiej muzyki. Ostatnio nagrał hitowy utwór z małopolskim zespołem Zakopower!”?

Przegląd listopada 2023 w Szczawnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ralph Kaminski prywatnie. Tak żyje na co dzień gwiazda polskiej muzyki. Ostatnio nagrał hitowy utwór z małopolskim zespołem Zakopower! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to wielka gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Eko-Hero Małopolski 2023. Poznajcie liderów naszego regionu! Dostrzegamy i doceniamy wszelkie inicjatywy proekologiczne. Wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego zorganizowaliśmy akcję EkoHero Małopolski 2023, a dziś poznaliśmy laureatów plebiscytu.

Prasówka grudzień Szczawnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te wsie są największe w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! TOP 15 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Tak wygląda "najwyższy hotel w polskich górach". Prowadzi go... hrabianka Helena Mańkowska, żona księcia Jana Lubomirskiego! W 2019 roku słynne sanatorium Hutnik w Szczawnicy zyskało drugie życie za sprawą potomków hrabiego Adama Stadnickiego. Nicolas Mańkowski i Helena Mańkowska (prywatnie żona księcia Jana Lubomirskiego) zrewitalizowali dawne uzdrowisko i otworzyli w jego miejsce luksusowy hotel pod szyldem Pieniny Grand. Zobaczcie, jak wygląda to niezwykłe miejsce! 📢 To miejsce jak z bajki. Wkrótce otwarcie największego ogrodu świateł w Polsce. Rusza sezon zimowy w Energylandii. Zobacz ZDJĘCIA Największym w Polsce ogrodem świateł po raz kolejny będzie mógł pochwalić się Park Rozrywki Energylandia w Zatorze. Świetlne dekoracje towarzyszyć będą gościom od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki. Park przyozdobiony zostanie także licznymi świetlnymi figurami. Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona Energylandii rusza już 25 listopada i potrwa aż do 21 stycznia.

📢 Książę William „objął tron”. Ale nie chodzi o królewski. Następca brytyjskiego tronu zdetronizował Vina Diesela Następca brytyjskiego tronu, książę William, zdobył kolejny tytuł. Tym razem nie chodzi jednak o nic związanego z rodziną królewską, a z jego… wyglądem. Książę William okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii, wyprzedzając m.in. Vina Diesela, Jasona Stathama czy Michaela Jordana. Zobacz, jaki ranking wygrał mąż Kate Middleton. 📢 Z krecikiem nie wygrasz... Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

📢 Single bawili się w Energy 2000. Była szalona impreza i Skolim na scenie Impreza dla singli w Energy 2000 w Przytkowicach zawsze jest pełna gości. I tym razem tak było. Nie tylko dlatego, że każdy liczy, że znajdzie tam "drugą połówkę". Tu chodzi o dobrą zabawę. Na scenie wystąpił Skolim, znany z wielu przebojów w tanecznych rytmach. Zobaczcie zdjęcia z dyskoteki. 📢 Energy 2000 w małopolskich Przytkowicach. Szalona impreza z Kubańczykiem Kubańczyk szalał na scenie, a pod sceną szalały jego fanki i fani. Dużo działo się w tą noc w najpopularniejszej podkrakowskiej dyskotece. Zobaczcie zdjęcia z imprezy w Energy 2000 z piątku 10 listopada. 📢 Restauracja z Zatora zagości w "Bitwie o gości" w TVN. To nietypowy ośrodek, bo w części mieści się w... kontenerach morskich W niedzielę w TVN można będzie zobaczyć odcinek "Bitwy o gości", w którym jednym z bohaterów będzie Scandinavia Resort w Zatorze. Był nagrywany w drugiej połowie września. Ten ośrodek, to miejsce, gdzie można znaleźć nocleg oraz coś zjeść. Są tu pokoje, domki do wynajęcia, kamping i restauracja. Ceny nie należą to to niskich, a warunki do standardowych. Zobaczcie zdjęcia, jak wyglądają ich wnętrza.

📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Sławomir i Kajra dawniej. Tak wyglądali zanim zyskali sławę. Duża zmiana! Popularny gwiazdor i jego żona na archiwalnych zdjęciach Sławomir Zapała oraz jego żona Kajra od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. „Miłość w Zakopanem”, ,,Weselny Pyton” przyniosły Sławomirowi ogromną popularność. Małżeństwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Jak kiedyś wyglądali Sławomoir i Kajra? Zobaczcie ich na zdjęciach sprzed lat. 📢 Andrzejki 2023 – nie wiesz, jak je spędzić? Domówka to świetny plan na andrzejkową noc. Sprawdź nasze pomysły na gry i wróżby. Zero nudy Zgodnie z tradycją św. Andrzej opiekuje się cnotliwymi pannami na wydaniu, a św. Katarzyna szuka żon porządnym kawalerom. Nic dziwnego zatem, że w andrzejki przeważają wróżby o charakterze matrymonialnym. Warto zatem dobrze spożytkować tę wyjątkową noc w roku i zaplanować świetną zabawę w domu w gronie przyjaciół i rodziny. Podpowiadamy, co ciekawego można robić w andrzejki, nie wychodząc z domu. Uwierzcie – ta noc może być naprawdę magiczna!

📢 Stylizacje polskich posłanek. Zobacz, jak zaprezentowały się kobiety na pierwszym posiedzeniu X kadencji sejmu 13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich. 📢 Niepodległość zaczęła się w Małopolsce Kiedy 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co dało początek wojnie zwanej później pierwszą światową, Józef Piłsudski bawił w Zakopanem. Jeszcze tego samego dnia pospiesznie wsiadł do pociągu do Krakowa i zjawił się na Oleandrach. Tu czekały w gotowości oddziały Związku Strzeleckiego, które według planu, za kilka dni wejść miały na teren zaboru rosyjskiego, żeby wywołać tam powstanie. Na czele wyruszającej Kompanii Kadrowej, a potem I Pułku Legionów stali uczestnicy szkoły oficerskiej, która odbyła się rok wcześniej w maleńkiej wiosce Stróża pod Limanową. Tu w końcu toczyły się pierwsze bitwy rodzącego się polskiego wojska. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niepodległość wykuwała się w Małopolsce.

📢 "Kuchenne Rewolucje" TVN w Nowym Targu. Restauracja "Na Winklu" przy pl. Słowackiego pod lupą Magdy Gessler Do stolicy Podhala po dekadzie znów zawitała Magda Gessler. Znana restauratora w poniedziałek rozpoczęła kolejną metamorfozę restauracji - tym razem przy Placu Słowackiego. Program ma być realizowany przez cztery dni. 📢 Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków: Walczę, aby ten klub przetrwał na tyle, ile potrafię Gdyby być finansowo ścisłym, asekuracyjnym, można by rzec, że Wisłę na nic nie stać, oprócz szerokich oszczędności, zapomnienie o awansie na najbliższe kilka lat, ograniczenie do minimum wydatków akademii, likwidacja drugiej drużyny i pozostałych sekcji, a także narzekanie non stop na poprzedników i wszystko dookoła - mówi o sytuacji Wisły Kraków jej prezes i większościowy właściciel Jarosław Królewski.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła. 📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii.

Wideo szkolenie wojsko