Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Szczawnicy? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „GIS wycofuje te produkty z Lidla, Biedronki i Kauflandu! Natychmiast się ich pozbądź! Lista 30.07.2023”?

📢 GIS wycofuje te produkty z Lidla, Biedronki i Kauflandu! Natychmiast się ich pozbądź! Lista 30.07.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Przegląd tygodnia z 30.07.2023 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 23.07 do 29.07.2023.

📢 Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023.

Prasówka sierpień Szczawnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niespełna godzinę drogi od Tarnowa otwarto najnowszą atrakcję Małopolski. Kojący spacer ścieżką w koronach drzew w Ciężkowicach Gdy po otwarciu ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach tłok nieco zmalał, można było w pełni delektować się spacerem wśród zieleni i krajobrazów. Zobaczcie, co oferuje najnowsza turystyczna atrakcja Małopolski.

📢 Wymarzone wakacje nad morzem: 10 najlepszych miejsc w Europie. Gdzie najbardziej warto zaplanować urlop? Nowy ranking według opinii turystów Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu. 📢 Kiedy wykopać czosnek zimowy, a kiedy wiosenny? Na co koniecznie zwrócić uwagę? Zobacz, jak suszyć czosnek, żeby był trwały Czosnek sadzi się w dwóch terminach – jesienią lub wiosną – i właśnie od terminu sadzenia zależy pora jego wykopywania. Czosnek ozimy wykopuje się wcześniej, wiosenny później. Podpowiadamy, kiedy to zrobić i jak rozpoznać, czy czosnek jest już gotowy do wykopania. Sprawdźcie też, co z nim dalej zrobić i jak suszyć, żeby był trwały. Instrukcja krok po kroku.

📢 Magic Night w Energylandii w Zatorze. Nocna zabawa w parku rozrywki rozświetlonym milionami świateł. Zobacz ZDJĘCIA Magic Night & Beach Party to wyjątkowa, cykliczna impreza organizowana w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Za nami pierwsze wydanie. Goście parku w minioną sobotę (15 lipca) bawili się tam aż do godz. 23. Do ich dyspozycji były pięknie oświetlone roller coastery oraz inne atrakcje oferowany przez to miejsce. 📢 Jezioro Czorsztyńskie stało się wakacyjnym hitem. Woda, plaża, rowery to przepis na letni relaks Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.

📢 Tak mieszka Filip Chajzer – jacuzzi, plaża i panoramiczne okna z widokiem. Zajrzyj do mazurskiego raju dziennikarza w pięknej okolicy Filip Chajzer może się pochwalić wyjątkowa posiadłością w malowniczej okolicy. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur. Wyjątkowe siedlisko Filipa Chajzera można wynająć w sieci na wakacje. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. 📢 Wyglądają apetycznie, ale mogą zabić! Tych owoców nie zbieraj. Zobacz, jak rozpoznać dzikie owoce, które są trujące lub szkodliwe Lato i jesień to czas zbiorów dzikich owoców, które nierzadko są o wiele zdrowsze od hodowlanych. Rosną w lasach, na polach i nieużytkach, kusząc swoim smakowitym wyglądem. Wiele z nich to jednak gatunki toksyczne albo szkodliwe dla zdrowia! Zobacz, jak wyglądają trujące jagody i które dziko rosnące owoce lepiej omijać.

📢 Prasówka z całego tygodnia 16.07.2023 w Szczawnicy. 📢 Droga Pienińska wreszcie została otwarta po remoncie. Co się zmieniło na popularnym szlaku? Jakie atrakcje czekają na turystów? Pieniny to jedno z najpiękniejszych pasm górskich, a królową tamtejszych tras pieszych i rowerowych jest Droga Pienińska, wijąca się wzdłuż stromych brzegów Dunajca. Wycieczka tym szlakiem to prawdziwa przygoda z dodatkowymi atrakcjami. Droga Pienińska została wreszcie ponownie otwarta we wtorek 11 lipca 2023 po przodującym się remoncie. Co się zmieniło? Jakie atrakcje czekają na turystów na tym niezwykłym szlaku, poza zapierającymi dech w piersiach widokami? Przekonajcie się.

📢 DJ Matys w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Legendarny didżej zawładnął parkietem! Zobacz ZDJĘCIA Legendarny DJ Matys pojawił się w sobotę (8 lipca) za konsolą w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Jeden z najpopularniejszych polskich djów i prawdziwy mistrz konsolety, znany ze swoich energetycznych setów, porwał do zabawy klubowiczów. To była gorąca impreza do rana. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Szczawnicy.

