Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to kąpielisko w Małopolsce! MOLO Resort tylko godzinę drogi od Krakowa. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd czerwca 2024 w Szczawnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bali, Hawaje, Zanzibar? Nie, to kąpielisko w Małopolsce! MOLO Resort tylko godzinę drogi od Krakowa. Zobacz zdjęcia Klimaty jak w najsłynniejszych egzotycznych kurortach. Nie trzeba zaraz jechać na drugi koniec świata. Wystarczy wybrać się do ośrodka MOLO Resort w Osieku. To niewiele ponad 60 km z Krakowa i najwyżej 12 km z Oświęcimia. Błękitna woda, plaża ze złocistym piaskiem, beach bary pod bambusowymi parasolami... Zobacz zdjęcia, jak tam jest egzotycznie i pięknie. 📢 TOP 15 najpiękniejszych tras w Małopolsce. Widoki, że dech w piersiach zapiera! Należą do najpiękniejszych dróg w kraju! ZDJĘCIA Drogi w Małopolsce należą do najbardziej malowniczych w kraju. Roztaczające się widoki wyjątkowo cieszą oczy. Podróżować takimi trasami to przyjemność. Zobacz galerię zdjęć z najbardziej malowniczymi odcinkami w Małopolsce.

📢 Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.06 a 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Julia Zawistowska została Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024”?

Prasówka lipiec Szczawnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po horyzont. Co za widoki! A na deser sorbet z... lawendy Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.

📢 Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata już w Krynicy-Zdroju. Który zdobędzie tytuł Mister Supranational 2024? Reprezentanci 40 krajów, którzy podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu będą rywalizować o tytuł Mister Supranational 2024, rozpoczęli zgrupowanie. Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata goszczą w Hotelu Krynica w sądeckim uzdrowisku i przygotowują się do wielkiej gali. 📢 Osada widmo. Tyle obiektów uratowano przed zatopieniem kilku wsi. Czy ich los jest przesądzony? W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Szczawnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Telewizor w oknie parafii, telebim obok bloku. Tak wyglądają strefy kibica na Euro 2024 w małopolskich miasteczkach”? 📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Rusza letni sezon na basenach i kąpieliskach: Zator, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Osiek. Nowe atrakcje i ceny. Gdzie warto się wybrać? Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi rusza sezon letni na kąpieliskach. Z roku na rok miejsca letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej cieszą się coraz większą popularnością. Nie brakuje tu bowiem atrakcyjnych miejsc z plażami, czystą wodą, punktami gastronomicznymi oraz innymi atrakcjami wodnymi. To tu znajduje się także najlepszy w Europie park wodny wg. użytkowników Googla.

📢 Telewizor w oknie parafii, telebim obok bloku. Tak wyglądają strefy kibica na Euro 2024 w małopolskich miasteczkach Szał na trybunach. W strefach kibica Euro 2024 w dużych miastach kibice szaleją przy każdym golu. Szaliki fruwają w powietrzu. A co dzieje się w strefach kibica na prowincji? Zobaczcie te zdjęcia, bo tego opisać się nie da. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 18 czerwca: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na wtorek 18 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Będziesz mógł liczyć na udany dzień? Jak będzie wyglądało Twoje życie prywatne, miłosne i zawodowe? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Szczawnicy. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co Michał Probierz wyczaruje na Euro? Memy o nietuzinkowym trenerze Polaków. Internet go kocha!”? 📢 Co Michał Probierz wyczaruje na Euro? Memy o nietuzinkowym trenerze Polaków. Internet go kocha! Michał Probierz to trener nietuzinkowy, nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Potrafi zaskoczyć, zadziwić, rozśmieszyć, zaszokować lub - tak, tak - zaimponować. Internauci uwielbiają takie postaci, nic więc dziwnego, że na bieżąco komentują każde jego wystąpienie. A komentarz w sieci, to oczywiście obrazek, najlepiej z krótkim, dosadnym tekstem. Z okazji Euro 2024 zebraliśmy najlepsze memy odnoszące się do byłego trenera Wisły Kraków i Cracovii, bo to mu się po prostu należało. Za podtrzymane nadzieje po beznadziei Fernando Santosa i za awans, tyle spodziewany, co nie. Zaglądając do galerii, trzymajmy kciuki za selekcjonera i jego armadę, która poleciała do Niemiec po należny jej tytuł.

📢 To będzie hit?! Kim jest Jagoda, która zaśpiewała Polakom piosenkę na Euro 2024? Zobaczcie zdjęcia "Nasi gol, gol! Nasi gol, gol! Cały czas piłka w grze..." - tak zaczyna się piosenka nagrana dla polskich piłkarzy i kibiców z okazji Euro 2024. Do utworu powstał teledysk, zdjęcia kręcono koło Stadionu Narodowego w Warszawie. A kim jest urocza blondynka, która w tanecznym rytmie wyśpiewuje Robertowi Lewandowskiemu i spółce: "Chłopaki, my jesteśmy z wami na dobre i na złe!"? Panie i panowie, poznajcie Jagodę! 📢 Muzyczne Powitanie Lata w Kuter Porcie. Plażowe szaleństwo, koncerty plenerowe i zabawa taneczna! Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, co oznacza, że już niebawem w Krakowie i okolicach rozpocznie się sezon imprez plenerowych. Jeden z nich, zdecydowanie należąca do tych wyjątkowych, już za kilkanaście dni odbędzie się w Kuter Porcie w Nieznanowicach. W programie Muzycznego Powitania Lata liczne atrakcje - zarówno dla dorosłych, jak i tych najmłodszych. Co będzie się działo? Kto wystąpi? Jak zdobyć bilet? Sprawdź koniecznie.

📢 Szóstka w Lotto Plus w Oświęcimiu. To druga główna wygrana w tej kolekturze na os. Chemików Weekend przyniósł graczowi LOTTO, który kupon puścił w Oświęcimiu wysoką wygraną! Szczęściarz "przygarnął" równiutki milion złotych. Kupon puścił w kolekturze na os. Chemików, a dokładnie przy ul. Bema 8A w Oświęcimiu. To druga "szóstka" w tej kolekturze (02015159) 📢 Kto powstrzyma ks. Piotra Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.

📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Capitan Folk porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (8 czerwca) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Ponadto wystąpił Capitan Folk. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 11 najlepszych sanatoriów w Polsce na lato 2024. Sprawdź, co piszą o nich internauci w opiniach Google Wypoczynek w sanatorium to marzenie wielu Polek i Polaków. Ale który zakład wybrać, by jak najbardziej skorzystać z turnusu i naprawdę poczuć się dużo lepiej? Uzdrowisk w Polsce jest prawie 50, więc wybór nie jest łatwy. By ci pomóc, stworzyłem ranking 11 najlepszych polskich sanatoriów, oparty o opinie samych kuracjuszy. Przekonaj się, które sanatoria i uzdrowiska cieszą się największym zainteresowaniem i najlepszą opinią wśród Polaków.

📢 Najlepszy syrop z mięty z przepisu mojej mamy. Pyszny i orzeźwiający. Sprawdzi się na niestrawność, ból brzucha i zaparcia Mrożony lub na ciepło, do lemoniady, koktajli, deserów czy herbaty. Syrop z mięty świetnie orzeźwi, usprawni trawienie, złagodzi ból brzucha, wzdęcia, mdłości. Do tego poprawi nastrój, doda energii i zrelaksuje. Syrop miętowy jest pyszny i uwielbiają go nawet dzieci. Wypróbuj prosty przepis na tani i zdrowy syrop z mięty.

