Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Szczawnicy czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczawnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023.

Przegląd tygodnia: Szczawnica, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

📢 Niepodległość zaczęła się w Małopolsce Kiedy 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co dało początek wojnie zwanej później pierwszą światową, Józef Piłsudski bawił w Zakopanem. Jeszcze tego samego dnia pospiesznie wsiadł do pociągu do Krakowa i zjawił się na Oleandrach. Tu czekały w gotowości oddziały Związku Strzeleckiego, które według planu, za kilka dni wejść miały na teren zaboru rosyjskiego, żeby wywołać tam powstanie. Na czele wyruszającej Kompanii Kadrowej, a potem I Pułku Legionów stali uczestnicy szkoły oficerskiej, która odbyła się rok wcześniej w maleńkiej wiosce Stróża pod Limanową. Tu w końcu toczyły się pierwsze bitwy rodzącego się polskiego wojska. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niepodległość wykuwała się w Małopolsce. 📢 Single bawili się w Energy 2000. Była szalona impreza i Skolim na scenie Impreza dla singli w Energy 2000 w Przytkowicach zawsze jest pełna gości. I tym razem tak było. Nie tylko dlatego, że każdy liczy, że znajdzie tam "drugą połówkę". Tu chodzi o dobrą zabawę. Na scenie wystąpił Skolim, znany z wielu przebojów w tanecznych rytmach. Zobaczcie zdjęcia z dyskoteki.

📢 Tak powstają rogale marcińskie z Gorlic. Cukiernicy z Podzamcza mają autorski przepis. Tylko w listopadzie wypieką ich ponad 30 tys. sztuk Tradycja wypieku rogali marcińskich znana w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce, zadomowiła się w Gorlickiem za sprawą cukierników z Podzamcza. Ich autorski przepis na jesienny smakołyk z białym makiem, ma już tylu fanów, że tylko na zamówienie, w tym tygodniu w firmie z ćwierćwieczną tradycją, wypieczonych zostało ponad 5000 takich rogali, a ich całkowita produkcja w listopadzie, może sięgnąć nawet 30000 sztuk.

📢 Tak powstają rogale marcińskie z Gorlic. Cukiernicy z Podzamcza mają autorski przepis. Tylko w listopadzie wypieką ich ponad 30 tys. sztuk Tradycja wypieku rogali marcińskich znana w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce, zadomowiła się w Gorlickiem za sprawą cukierników z Podzamcza. Ich autorski przepis na jesienny smakołyk z białym makiem, ma już tylu fanów, że tylko na zamówienie, w tym tygodniu w firmie z ćwierćwieczną tradycją, wypieczonych zostało ponad 5000 takich rogali, a ich całkowita produkcja w listopadzie, może sięgnąć nawet 30000 sztuk.

📢 "Kuchenne Rewolucje" TVN w Nowym Targu. Restauracja "Na Winklu" przy pl. Słowackiego pod lupą Magdy Gessler Do stolicy Podhala po dekadzie znów zawitała Magda Gessler. Znana restauratora w poniedziałek rozpoczęła kolejną metamorfozę restauracji - tym razem przy Placu Słowackiego. Program ma być realizowany przez cztery dni.

📢 Ładowanie akumulatora. Marka NOCO przedstawia swoją ofertę na obecny sezon Zapali czy nie zapali? Takie pytanie jak co roku będą zadawać sobie w sezonie jesienno-zimowym setki, jeśli nie tysiące posiadaczy samochodów ze starzejącym się akumulatorem. I jak to zwykle bywa, tylko niewielka część z tej grupy już teraz przygotowuje się do wymiany akumulatora. Większość zaryzykuje i być może dla bezpieczeństwa zaopatrzy się w prostowniki/ładowarki albo podręczne urządzenia rozruchowe. Tylko czy aby na pewno dokona właściwych zakupów, a następnie poradzi sobie z użyciem tego sprzętu? 📢 Ponad 19 tys. zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu”. Uroczyste odśpiewanie w całej Polsce o symbolicznej godzinie Ponad 19 tys. zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji akcji MEiN „Szkoła do hymnu”. W piątek, w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości, uczniowie i nauczyciele odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Akcja „Szkoła do hymnu” ma na celu włączenie społeczności szkolne w świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Ćwiczenia na ból szyi pomogą przy nadmiernym napięciu mięśni. Złagodzą także ból głowy. Są proste – zobacz, jak je robić Ból szyi to uporczywa dolegliwość, często połączona z bólem karku i głowy. Najczęściej przyczyną jest nadmierne napięcie mięśni, któremu można zaradzić poprzez ćwiczenia rozciągające i wzmacniające szyjny odcinek kręgosłupa. Zobacz, jak ćwiczyć na ból szyi z tyłu i z boku, a także wspomóc leczenie domowymi sposobami. 📢 Nie każdym autem wjedziesz do miasta. Mandat pozostaje, ale znikną naklejki na szybę Nowelizacja przepisów regulujących działanie strefy czystego transportu przynosi znaczne ułatwienie dla samorządów, które będą je tworzyć, jak i dla kierowców, którzy będą po nich jeździć. Dzięki zniesieniu obowiązku posiadania nalepek na auta, przechodzenie na bardziej przyjazny dla zdrowia mieszkańców transport będzie odbywało się sprawniej.

📢 Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków: Walczę, aby ten klub przetrwał na tyle, ile potrafię Gdyby być finansowo ścisłym, asekuracyjnym, można by rzec, że Wisłę na nic nie stać, oprócz szerokich oszczędności, zapomnienie o awansie na najbliższe kilka lat, ograniczenie do minimum wydatków akademii, likwidacja drugiej drużyny i pozostałych sekcji, a także narzekanie non stop na poprzedników i wszystko dookoła - mówi o sytuacji Wisły Kraków jej prezes i większościowy właściciel Jarosław Królewski. 📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości