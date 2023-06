Prasówka tygodniowa z 4.06.2023 w Szczawnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Nadszedł czas na wielki finał Pucharu Tymbarku! Do Warszawy pojadą 64 drużyny, ale na PGE Narodowym zagra tylko osiem najlepszych zespołów - po dwa z każdej kategorii.

Ruszył nabór do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Wolnych jest aż 30 etatów na młodszego specjalistę służby celno-skarbowej. Służbę można pełnić w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, na lotnisku w Balicach i w Chyżnem. Pytania najważniejsze - ile można zarobić?

Naczyniowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jako pierwsi w Małopolsce i nieliczni w Polsce wykonują zabiegi aterektomii orbitalnej tętnic obwodowych. To nowa perspektywa w leczeniu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego dająca szansę na uratowanie kończyn i niedopuszczenie do amputacji dla wielu chorych z miażdżycą.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Brytyjka postanowiła zrobić jajko w koszulce według popularnej na TikToku porady. Przez mały błąd jajko i kubek wybuchły, powodując oparzenia na pół twarzy, a ból trwał jeszcze wiele godzin. Kobieta teraz ostrzega innych przed internetowym trendem.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Szczawnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Szczawnicy. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?”?

W im młodszym wieku zostanie rozpoznana cukrzyca typu 2 tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia demencji – do takich wniosków doszli naukowcy z Baltimore. Okazało się, że stan przedcukrzycowy nie ma na to wpływu i nie skazuje danej osoby na wystąpienie cukrzycy. Jednak jeśli zachorujesz na cukrzycę w młodym wieku ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych wzrasta trzykrotnie. Cukrzyca zaburza funkcjonowanie całego organizmu, a także dopływ krwi i tlenu do mózgu. Możesz zapobiec jej rozwojowi.