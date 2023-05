Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Brytyjski kolarz Lukas Nerurkar został zwycięzcą 2. etapu ORLEN Wyścigu Narodów, z Hatvan do Bükkszentkereszt, liczącego 152 km. Drugi linię mety minął Antonio Morgado z Portugalii, a trzeci Austriak Alexander Hajek. Najlepszy z Polaków - Kacper Smreczek został sklasyfikowany na odległym, 36. miejscu. Lider po pierwszym etapie, Duńczyk Nikolaj Mengel stracił do triumfatora z Wysp Brytyjskich aż 41 sekund, ale utrzymał prowadzenie w wyścigu. To już koniec ścigania na Węgrzech - jutro etap na Słowacji, ze starodawnego miasteczka Levoca, z metą w Strbskim Plesie, u podnóża Tatr.

Chociaż w dzisiejszych czasach trudno w to uwierzyć, na świecie wciąż można znaleźć miejsca, do których dostanie się jest bardzo trudne, a nawet... niemożliwe. Jednym z nich jest zakazana wyspa Japonii – owiany tajemnicą teren, mimo wpisania na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest niedostępny dla turystów. Dlaczego nie można go zwiedzać? Co się tam kryje?

Bieszczadzka Kolejka Leśna Majdan - Balnica - Majdan to jedna z największych atrakcji w Bieszczadach. Gości nie brakuje, co dobrze zapowiada letni sezon turystyczny.