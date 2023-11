Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Szczawnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To już pewne. Telewizja Polska po raz kolejny zorganizuje w Zakopanem plenerowy koncert sylwestrowy. TVP podpisało umowę z urzędem miasta ws. użyczenia górnej Równi Krupowej. Ponadto telewizja złożyła w starostwie tatrzańskim wniosek ws. budowy sceny koncertowej.

Iga Świątek spędza wakacje w nieco innym terminie niż większość z nas. Tenisistka kończy sezon w listopadzie i wtedy wybiera się tam, gdzie o tej porze roku znajdzie słońce i błękit morza. Nie inaczej jest w tym roku, gdy raszynianka po powrocie na pozycję numer 1 rankingu WTA zdecydowała się wyjechać na Malediwy. Zasłużyła i to jak! W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej ostatniego bajecznego urlopu, a także fotki i filmy z wcześniejszych wypraw. Wśród nich są podróże w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Pacjenci w województwie małopolskim czekają aż 124 dni na rezonans magnetyczny i 82 dni na tomografię komputerową. Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych oraz na pierwszą wizytę onkologiczną w placówkach medycznych w całej Polsce. Niestety obserwuje niepokojący trend wydłużania się kolejek na badania obrazowe, jak również na ich opisy.

Kolejne wiadukty, które poprawią bezpieczeństwo i usprawnią ruch samochodowy powstaną na trasie linii kolejowej E30 Kraków - Katowice. Wkrótce ruszy budowa obiektu w Młoszowej (gm. Trzebinia), a w planach jest budowa wiaduktów także w Woli Filipowskiej, Pisarach i Niegoszowicach.

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Następca brytyjskiego tronu, książę William, zdobył kolejny tytuł. Tym razem nie chodzi jednak o nic związanego z rodziną królewską, a z jego… wyglądem. Książę William okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii, wyprzedzając m.in. Vina Diesela, Jasona Stathama czy Michaela Jordana. Zobacz, jaki ranking wygrał mąż Kate Middleton.