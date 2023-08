Prasówka 20.08.2023 z całego tygodnia w Szczawnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wysokie letnie temperatury powodują, że jazda samochodem staje się męcząca, a co za tym idzie również niebezpieczna. Otwarte okna i wspomagający wymianę powietrza szyberdach nie zawsze wystarczają – idealnym sposobem na poprawę komfortu jest oczywiście klimatyzacja. Trzeba jednak używać jej z głową.

Terminarz wybranych imprez sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 18-20 sierpnia 2023 r.

Ostatnio zdarzyło mi się testować auta takich marek, o których jeszcze niedawno nie mógłbym powiedzieć, że mają w ofercie coś naprawdę ciekawego. Niedawno był świetny Prius, ekstrawagancki Volkswagen ID.Buzz, a teraz do redakcji zajechał Volkswagen ID.Buzz. Czy to najciekawszy model tego niemieckiego producenta ostatnich lat?

Ice Cream Party, czyli lodowy melanż w najlepszym energicznym wydaniu zagościł w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze w piątek imprezowali w letniej strefie na świeżym powietrzu. Tym razem czekał na nich lody włoskie, kręcone, na patyku, świderki, wodne i śmietankowe serwowane przez piękne hostessy. Zobaczcie, co tam się działo.

Magdalena Kumorek to polska aktorka, której wróżono dużą karierę. Znana jest głównie dzięki rolom serialowym, ale ma ona również doświadczenie filmowe i teatralne. Mało kto wie, że jej drugą pasją jest śpiew – za co została wielokrotnie nagrodzona na przeróżnych konkursach. Z pewnością będziecie mogli sami ocenić jej talent, bo Magdalena Kumorek dołącza do ekipy „Twoja twarz brzmi znajomo”.