Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Szczawnicy?

Przegląd września 2023 w Szczawnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [01.10] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 W 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego głosowało blisko 300 tys. Małopolan. Do realizacji przyjęto 88 zadań Ponad 298 tys. mieszkańców Małopolski oddało swój głos 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jak się okazuje, to o 274 proc. więcej niż w 1. edycji tego projektu i o ponad 52 tys. więcej niż w poprzednim głosowaniu. Podczas tegorocznej edycji do realizacji przyjęto 88 zadań, z czego 80 pochodzi z puli regionalnej, a 8 zadań będzie realizowanych na skalę ogólnowojewódzką. Realizacja projektów rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. i będzie kosztować budżet województwa ok. 14 mln zł.

📢 Arabska Oaza Pustynna na Pustyni Błędowskiej. To pierwsze z wydarzeń Juromanii, imprezy która trwa się w Małopolsce i na Śląsku Na Pustyni Błędowskiej w piątek (15 września) rozłożyło się obozowisko jak w oazie na pustyni. Były pustynne zabawy, tańce pręknie odzianych pań i różne konkurencje. W sobotę i niedzielę Juromania, czyli cykl imprez odbywać się będzie na całej Jurze, czyli Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej w Małopolsce i na Śląsku.

Prasówka październik Szczawnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Szczawnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budowa nowej zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Od czwartku kierowcy wjadą na fragment nowej drogi DK47 Od czwartku kierowcy jadący do i z Zakopanego przejadą fragmentem nowej zakopianki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że udostępni zmotoryzowanym odcinek nowej drogi w okolicach Rdzawki.

📢 Słodki prezent na Dzień Chłopaka 2023. Oto 15 przepisów na ciasta, ciastka i desery, którymi trafisz przez żołądek do serca Słodki prezent na Dzień Chłopaka 2023 to niezawodny pomysł – dostarcza wiele radości obdarowanej osobie, zwłaszcza gdy jest samodzielnie przygotowany. Mamy dla ciebie 15 podpowiedzi na takie smakołyki. To m.in. delikatne babeczki z kawowym kremem, zaskakujące ciasto Shrek, kokosowe karmelki czy małe serniczki ozdobione lukrem. Sprawdź i wypróbuj nasze przepisy na upominek. 📢 Pierwszy taniec Iwony i Gerarda z "Sanatorium Miłości"! Romantycznie, elegancko i z charakterem! Oto nagranie z wesela Początkiem sierpnia Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub pod Krakowem! Teraz słynna para seniorów, która zasłynęła z uczestnictwa w popularnym programie, podzieliła się filmem z wesela, na którym możemy zobaczyć niezwykle romantyczny i zachwycający pierwszy taniec nowożeńców. Dodatkowo na krótkim filmie możemy zobaczyć urywki imprezy! Trzeba przyznać, że przygotowana przez seniorów choreografia robi wrażenie. Zobaczcie sami!

📢 Niezwykła leśna ekspozycja w Chełmku. Betonowe schrony z czasów wojny przyciągają miłośników militariów i fortyfikacji. Zobaczcie zdjęcia Na terenie lasu Kamionka w Chełmku można zobaczyć niezwykłą wystawę schronów niemieckich z czasów II wojny światowej. Kryje się za nimi dramatyczna historia. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia plenerowej ekspozycji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku i mapkę, gdzie dokładnie znajduje się to miejsce. 📢 Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Legendarny duet Kalwi i Remi rozgrzał publiczność. Mamy zdjęcia z imprezy! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja odbyła się w sobotę (16 września). Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Gości dyskoteki bawił legendarny duet Kalwi i Remi, a także zespół Cliver. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Najlepszy sołtys Małopolski 2022 pochodzi z Rdzawki. Konkurs rozstrzygnięto w Jawiszowicach. Beata Szydło zaprasza do Europarlamentu WIDEO Józef Filas z Rdzawki (gmina Rabka Zdrój), został wybrany sołtysem Małopolski 2022. Podsumowanie konkursu, organizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, przy współpracy województwa małopolskiego, odbyło się w Jawiszowicach, bo stamtąd pochodził ustępujący lider, Łukasz Korczyk. Zgodnie z ideą konkursu, następny finał odbędzie się w Rdzawce. 📢 Marta Manowska z "Sanatorium miłości" w Krynicy Zdroju. Bohaterów show TVP można spotkać w różnych częściach uzdrowiska [14.09] To już drugi tydzień nagrań do kolejnej edycji hitu TVP - "Sanatorium miłości". Tym razem to Krynica-Zdrój będzie tłem dla miłosnych uniesień bohaterów programu. W uzdrowisku można spotkać bohaterów programu, których tożsamość owiana jest tajemnicą, poznamy ich w momencie emisji programu. Jest też prowadząca Marta Manowska, która w wolnej chwili korzysta ze ścieżek rowerowych. Nagrania odbywały się wczoraj w hotelu "Czarny Potok" oraz na Górze Parkowej w ogrodach żywiołów.

📢 Licytacja fiata 126p pod Krakowem. Cel jest szczytny ma wesprzeć budowę placówki dla niepełnosprawnych Wylicytuj fiata 126 p - to hasło akcji charytatywnej, która polega na licytowaniu on-line małego fiata, pojazdu zasłużonego dla polskiej motoryzacji. Na ten szczytny cel pojazd przekazał związany rodzinnie ze Skawiną filantrop Jan Hardek z firmy Hardek Car Serwis. Licytacja w internecie rozpoczęła się 12 września, a ma się zakończyć 30 września. Kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie przekazana na budowę nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie. 📢 Dziś to jak memy! Zobacz, jak cieszyliśmy się z wyników losowania grup eliminacji Euro 2024 To dopiero była radość! Po losowaniu grup eliminacji mistrzostw Europy w październiku 2022 roku Polskę obiegła fala euforii. Cieszyliśmy się jak dzieci, napawając się faktem, że los nam sprzyjał i jesteśmy faworytami do awansu. Po niespełna roku, gdy polscy piłkarze przegrali trzy z pięciu meczów, w tym ostatni z Albanią 0:2, pozostało nam śmiać się z samych siebie. Zobaczcie w galerii, jak wyniki losowania były komentowane w mediach. To nie są memy!

📢 Memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Biało-Czerwoni zagrali... po owczemu, a Farerzy nie frajerzy Przez 70 minut polscy piłkarze grali - jak powiedział komentujący mecz w TVP Jacek Laskowski - po owczemu, ale w końcu udało im się wyczekać do błędu piłkarzy Wysp Owczych, z których jeden zagrał piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał, któżby inny, Robert Lewandowski, a potem snajper Barcelony dołożył drugą bramkę, z czego najbardziej ucieszyła się obchodząca 7 września urodziny jego żona Anna. Polska wygrała 2:0 i nadal jest w grze o awans do mistrzostw Europy. Internauci wiedzą jednak swoje, kwitując memami kiepską grę na Stadionie Narodowym z Farerami, którzy wcale nie zaprezentowali się w Warszawie jak frajerzy. 📢 Ewa Wachowicz wzięła ślub! Jak zaprezentowała się Pani Młoda? Fani oczarowani kreacją Miss Polonia. Tak wyglądał ślub i wesele słynnej pary Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów ze ślubu i wesela gwiazdy Polsatu i byłego dziennikarza, a teraz muzyka. Jak wyglądała uroczystość i jak prezentowała się para młoda? Podpowiemy Wam od razu. Zdaniem gości uroczystość była wspaniała, a para wyglądała zachwycająco! Kliknijcie w galerię zdjęć i oceńcie sami.

📢 Horoskop dzienny na 9 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 9 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 15 lat temu Klaudia Kulawik z Małopolski podbiła serca jurorów i widzów "Mam Talent". Tak dziś wygląda uczestniczka popularnego talent show Klaudię Kulawik cała Polska poznała dokładnie 15 lat temu, kiedy to dzięki udziałowi w popularnym talent show skradła serca jurorów i widzów. Wówczas 11-letnia wokalistka wystąpiła na scenie z niezwykłym utworem Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Dla wielu głos młodej wokalistki był sporym zaskoczeniem. Dzisiaj Małopolanka swój czas poświęca na podróże - czym chwali się w swoich mediach społecznościowych. Nie zrezygnowała też z muzyki. Zobaczcie jak dzisiaj żyje Klaudia Kulawik. 📢 Nowe "Sanatorium miłości" powstaje w Krynicy Zdroju! TVP kręci swój hit w Nowych Łazienkach Mineralnych, wozy ekipy zaparkowały przy deptaku W Krynicy-Zdroju zaczynają nagrania pierwszych odcinków "Sanatorium miłości". Wozy transmisyjne od poniedziałku można zobaczyć w centrum uzdrowiska. W 6. sezonie niekwestionowanego hitu TVP cała Polska zobaczy piękno kurortu pod Górą Parkową. Bohaterowie programu przebywają w Nowych Łazienkach Mineralnych. Mają też pojawić się na Słotwinach, najpewniej na wieży widokowej. Nagrania mają potrwać do końca września, a emisję zaplonowano na styczeń i luty 2024 rok.

📢 Nazywana jest „damą polskiego bluesa”, a młodzież w PRL-u ją uwielbiała. Gdyby żyła, Mira Kubasińska obchodziłaby właśnie 79. urodziny Mira Kubasińska była charyzmatyczną i uzdolnioną wokalistką, której utwory śpiewała cała Polska, a prywatnie żoną i mamą. Życie jej nie rozpieszczało. Rozstała się z ukochanym mężem, z którym występowała w jednym zespole, a następnie mierzyła się z problemami finansowymi, łapiąc się różnych zajęć. I choć jeszcze chciała wrócić do regularnego koncertowania, nie zdążyła. Dziś (8 września) obchodziłaby swoje 79. urodziny.

📢 Sławomir Peszko o walce w Clout MMA: "Czekam na jednego zawodnika, z którym jestem po słowie". Ujawnił, o kim mówi Sławomir Peszko, 44-krotny reprezentant Polski, który piłkarską karierę zakończył niedawno w Wieczystej Kraków i wszedł w świat freak fightów jako włodarz federacji Clout MMA, powiedział wprost, z kim chciałby stoczyć walkę. W rozmowie z Konradem Karwatem na kanale Między Seriami wskazał też piłkarza, którego najbardziej chciałby namówić na występy w federacji, którą reprezentuje.

