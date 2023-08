Prasówka z całego tygodnia 13.08.2023 w Szczawnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Latem doskwierają nam wszelkie owady pijące krew, które często przenoszą groźne choroby. Nie inaczej jest w przypadku pluskwy domowej, czyli łóżkowej. Tego owada trudno zobaczyć, bo jest aktywny w nocy. „Pamiątką” po nim są jednak bąble na skórze, które mogą pojawić się nawet po kilku dniach. Wyjaśniamy, jak rozpoznać pluskwę i jej ugryzienie oraz co robić, by pozbyć się tych uciążliwych owadów z domu.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Szczawnica: pozostałe wydarzenia

Zarówno botoks, jak i kwas hialuronowy wykorzystywane są w wielu zabiegach medycyny estetycznej. Utrwaliły się one jako jedne z najpopularniejszych preparatów. Pomimo tego, że mają szerokie zastosowanie w leczeniu chorób oraz obrażeń, kojarzone są właśnie z poprawą wyglądu. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że produkty służące do wstrzykiwania do ciała nie są kosmetykami.