Woda różana i maseczka z płatków dzikiej róży. Te tanie i naturalne kosmetyki na zmarszczki zrobisz w domu. Zastosuj do twarzy i włosów

Płatki dzikiej róży do jedzenia i pielęgnacji. Poznaj ich niezwykłe właściwości

Dzika róża na wzmocnienie i odporność

Owoce dzikiej róży znane są ze swoich korzystnych dla zdrowia właściwości od wieków. Wzmianki o dzikiej róży znajdziemy w Biblii, była ona także uprawiana już w starożytnym Rzymie. Owoce tej rośliny są bogate w witaminę C, której mają najwięcej wśród dostępnych w naszym klimacie warzyw i owoców. Już 3 owoce dzikiej róży są w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie organizmu na ten składnik (w 100 g znajdziemy aż 1800 mg kwasu askorbinowego). Działają wzmacniająco i przeciwzapalnie na organizm oraz wspomagają odporność.

Dzika róża (Rosa canina) zwana również szypszyna, róża polna, cierniowa, głóg polny i psia róża to krzew z rodziny różowatych występujący na obszarach umiarkowanych i ciepłych półkuli północnej. W Polsce dzika róża jest często spotykana w parkach, na trawnikach, skrajach lasów , na zboczach gór czy wzdłuż linii brzegowych morza, rzek i jezior.

Płatki dzikiej róży do jedzenia i pielęgnacji. Poznaj ich niezwykłe właściwości

Warto jednak wykorzystać również właśnie zakwitające kwiaty tej cenionej od wieków rośliny. Dzika róża kwitnie od maja do lipca , a jej kwiaty są niezwykle aromatyczne. Płatki dzikiej róży są jadalne, a ze względu na ich piękny wygląd i zapach wykorzystuje się je w kuchni do ozdabiania i aromatyzowania wypieków i napojów. Z płatków można przygotować dżemy, konfitury, soki, herbaty.

Płatki róży zawierają antocyjany, olejki eteryczne, flawonoidy i śluzy oraz fenolokwasy . Dzięki temu mają właściwości antyseptyczne, lekko ściągające, przeciwzapalne, pobudzające, wiatropędne, moczopędne, oczyszczające i przeciwbiegunkowe. Jednak można je wykorzystać nie tylko jako dodatek kulinarny . Świetnie sprawdzą się także jako składnik naturalnych, domowych kosmetyków, które zrobisz własnoręcznie i to niemal za darmo.

Co można zrobić z płatków dzikiej róży? Tanie i naturalne kosmetyki na zmarszczki i trądzik!

Płatki róży to idealny składnik kosmetyków do cery wrażliwej, dojrzałej, zmęczonej, poszarzałej lub odwodnionej. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom nawilżają, odmładzają i wygładzają cerę. Płatki róży zawierają bowiem cenne antyoksydanty (w tym duże ilości witaminy C), które niwelują niekorzystne działanie wolnych rodników i tym samym spowalniają procesy starzenia się organizmu i skóry. Domowe kosmetyki z płatków róży nie zawierają również konserwantów ani sztucznych barwników czy aromatów, dzięki temu nie podrażniają delikatnej skóry, a dodatkowo ją tonizują, rozświetlają i redukują zmarszczki, przebarwienia i wypryski.